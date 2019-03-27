Начальник полиции: Нужно возвращать вытрезвитель в Бердске!

Депутаты комиссии Законодательного собрания вместе с полицией региона попросили губернатора Новосибирской области Андрея Травникова вернуть в Новосибирск вытрезвители. Начальник полиции Бердска Владимир Соколов солидарен с чиновниками и руководством службы, по его мнению, отказ от вытрезвителей приводит к трагедиям.

— Вытрезвители в Бердске конечно нужны! Из-за отказа от них возникает ряд проблем. Например, пьяного мужа из дома выгоняет жена. Раньше она могла написать заявление, его привозили в вытрезвитель. Он спокойно ночевал, а на утро как «огурец» возвращался домой. А сейчас этого нет, человек лежит на улице, а зимой замерзает на смерть,- поделился мнением с «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Васильевич.

Сегодня, при обнаружении пьяного человека на улице, на место выезжают сотрудники полиции и медработники, которые устанавливают: нужна ли ему медпомощь. Если помощь докторов нужна, то пациента увозят в горбольницу, помещают в специальное для таких больных помещение и лечат. В случае, если пьяному не нужна медицинская помощь, то его оставляют на улице.

-Иногда мы сопровождаем таких пациентов в больницу. Но если врачи считают, что нет показаний для госпитализации, тогда мы можем доставить гражданина в отдел, установить личность, ну а затем отпустить, — рассказал Владимир Соколов.

При этом правоохранители не всегда составляют на пьяниц административные протоколы: если человек не нарушает административное законодательство, то выписывать ему штраф нет повода.

Кто платит за сон пьяниц

Несколько лет назад в России были упразднены медвытрезвители. В таких учреждениях, как правило, находились фельдшеры, которые могли оказать попавшим туда людям медицинскую помощь

-В итоге сегодня больницы неотложной помощи, как пример, городская клиническая больница № 34, оказались переполнены нетрезвыми пациентами, которые часто ведут себя неадекватно, отвлекают врачей и нарушают покой соседей по палате, — отметил полковник полиции Вадим Еременко, исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД по Новосибирской области.

При этом он напомнил депутатам Заксобрания, что ближайший опыт работы медвытрезвителей есть в Томске. Там работают и сотрудники полиции, и гражданские лица.

Тем временем в Совете Федерации подготовили законопроект о создании системы вытрезвителей на базе государственно-частного партнерства. Согласно законопроекту, платить за пребывание в таких учреждениях должны сами граждане. Однако чиновники федерального уровня предложили авторам проекта доработать его.

Заведующая наркологическим отделением бердской ЦГБ Светлана Емельянова согласилась с правоохранителями, что возвращать вытрезвители нужно, но не на базе государственно-частного партнерства. По ее мнению, пьяницам нечем будет платить за ночлег.

— Каждый день к нам привозят пьяных пациентов. В среднем по человек 4-5, а в празднике еще больше. Вытрезвители, конечно, нужны. У нас здесь охраны нет, а в ночь работают женщины — санитарка и медсестра. Пьяные ведут себя порой агрессивно, бросаются и кидаются с «ножами и топорам» на медработников. Я слышала, что вытрезвители хотят возвращать на платной основе. Но пьяные не всегда платежеспособны, смысла в этом не будет. Те, кто сможет заплатить — это один, два в поле зрения. Остальных все равно будут к нам привозить. Нужно возвращать ту систему, которая была ранее, – предложила врач-нарколог.

Напомним, семь лет назад в наркологическом отделении выделили отдельное помещение, в котором врачи приводят в чувства пьяных пациентов. По словам Светланы Емельяновой нагрузка на медперсонал увеличилась, при этом дополнительное финансирование из бюджетов разных уровней никогда не было.

Все же сенаторы хотели передать региональным властям полномочия создавать вытрезвители на основании государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Предполагалось, что управлять вытрезвителями будут местные власти: они должны были устанавливать правила содержания и обеспечивать человеческие условия содержания.

Но все же из законопроекта не было понятно, по какому принципу попавшие в вытрезвитель будут оплачивать свое содержание в нем. Обсуждался вариант, при котором плата за содержание будет приниматься, после того как человек придет в себя. При этом уточнялось, что максимальный ценник за день в вытрезвителе не должен превышать 2 000 рублей, но и не быть меньше 500 рублей.

Куда исчезли вытрезвители

Во время реформы МВД в 2011 году вытрезвители по всей России были ликвидированы.

В очередной раз вопрос о возвращении вытрезвителей поднимался во время чемпионата мира 2018 года по футболу. Планы открыть учреждения для содержания выпивших обсуждали в Санкт-Петербурге, Череповце и других городах.

В 2015 году Общественный совет при МВД России предложил вернуть вытрезвители и законодательно закрепить их деятельность в структуре Министерства здравоохранения, однако этого не произошло. В марте 2018 года о планах создать сеть спецучреждений при участии Минтруда заявил главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. Позже министерство опровергло его слова.