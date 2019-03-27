Ошарашил тариф на мусор общественников Бердска

Обсуждали «мусорную» реформу члены партии «Родина» и общественной организации «Экологический союз» в Бердске.

По словам руководителя бердского отделения «Родины» Вячеслава Власова, они обсудили самые острые вопросы, выработали предложения и направили их в региональное отделение партии, которые затем перенаправят в областной совет депутатов и Госдуму.

— Мы не против «мусорной» реформы. Но мне кажется, что мы можем наломать дров и не прийти к цели. Мусорная реформа назрела давным-давно. Мы подошли к грани экологической катастрофы. Реформу нужно было проводить лет 20 назад, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Вячеслав Власов.

Круглый стол общественников и партийцев определил четкие задачи.

Учить экологии с детсада

Первое, что должны сделать, это восстановить экологическое образование и воспитание, отметил Вячеслав Евгеньевич. С детского сада и школы. Убрать экологов-самозванцев, которые ходят по школам. Заниматься с детьми должны профессионалы, а общественники им могут только помогать, уверен Власов.

— Мой хороший знакомый возмущается, мол, у него нет мусора, почему с него деньги берут. Как нет мусора? Ты же ходишь в магазин, приносишь домой продукты в упаковке. Куда она девается? «А я ее сжигаю», — отвечает знакомый. Он считает, что это нормально — сунуть в печку и сжечь. А на самом деле идет страшное загрязнение воздуха. Люди этого не понимают, — возмущался Вячеслав Евгеньевич.

Тарифы на мусор завышены

Второе, необходимо бросить все силы на заключение договоров на вывоз отходов. 70% ИП, юридических лиц, частных лиц в Бердске не имеют договоров. На первом этапе не надо повышать тарифы. Если заключить договоры со всеми — деньги будут, уверен Власов. Может, тарифы и поднять, и обосновать это, но не поднимать же их в три раза, недоумевает бердчанин.

— Сегодняшние тарифы завышенные, и у населения они вызывают шок. Народ просто ошарашили. Если уж дошло до этого, пусть людям будет компенсация на всех уровнях бюджета — муниципального, регионального, федерального. То что все это переложили на людей — неправильно, — заверил Власов.

Контролирующие органы нужно сократить

Третье, необходимо провести ревизию и сделать оценку полигонов твердых бытовых отходов. Профессионально. Не так, как это делается сейчас: пришли, посмотрели, оштрафовали, закрыли. Нужно помочь. Ведь полигон является основным источником, по крайней мере, у нас в Бердске, загрязнения воздуха страшными веществами, акцентировал Власов.

Четвертое, необходимо уменьшить количество контролирующих органов.

— Цель у них одна — прийти, оштрафовать, закрыть и уйти. Если на предприятиях начинают что-то спрашивать, проверяющие отвечают, что это не их дело, мол, читайте законы. Поворачиваются и уходят. Наверное, их заставляют к проверкам подходить формально. Есть пункт закона, даже если он нанесет вред экологии и здоровью, заставляют тупо его выполнять. Можно привести пример: наш завод выпускает дистройл. Это организмы, которые очищают нефтяные загрязнения. Но по закону, чтобы использовать этот препарат, нужно получить разрешение. А зачем? Лучше эти загрязнение потихоньку сгрести, сгрузить и где-нибудь в лесу выкинуть. Спокойнее будет. Ведь, чтобы взять разрешение, нужно заполнить массу форм. Нужно оставить только те контролирующие органы, цель которых — снижение заболеваемости, — подчеркнул Вячеслав Евгеньевич.

Необходимо восстановить муниципальный экологический контроль, считает Власов. Профессиональный, независимый и от всего защищенный. На него должны опираться все государственные контролирующие органы.

Не душите заводы по мусоропереработке

Необходимо законодательно стимулировать переработку отходов. Это самое главное, заверил Власов.

Чтобы начать переработку отходов, нужно съесть пуд соли, говорит бердчанин. Надо получить разрешение. И когда это разрешение получено, за предприятием по переработке отходов ведется строгий контроль. Любое посещение инспектора должно заканчиваться штрафом. Если не будет штрафа, тут же начинают проверку: не подкупили ли там инспектора. Есть у нас завод по переработке шин. Разделка шин — трудоемкий процесс. Коврик, который получается, стоит денег. Почему завод по переработке не конкурентноспособен? Потому что если открыть предприятие, купить чушку на заводе резиновую, сунуть ее в станок — ее там размолотило и вышел коврик. Это будет раза в три-четыре дешевле, чем ту же шину собрать, вымыть, убрать оттуда металлокорд, текстиль. Естественно, эти заводы еле дышат, -привел пример руководитель бердского отделения «Родины».

— В Новосибирске был хороший мусороперерабатывающий завод. Сейчас он закрылся. Предприниматель обратился к депутатам и рассказал, что не хватает средств — необходимо чуть-чуть увеличить тариф. Депутаты не только не увеличили тариф, но и потребовали от предпринимателя платить в бюджет, потому что мусор ему отдают бесплатно. Дело в том, что у нас есть мифы, что мусороперерабатывающие заводы приносят прибыль. Не приносят они прибыль. Нельзя сделать из отходов конфетку. Любые отходы можно переработать, но экономически это не выгодно. Если предприниматель тратит свои деньги, так давайте создадим ему условия и не будем его душить, — подчеркнул Вячеслав Евгеньевич.