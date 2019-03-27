Ошарашил тариф на мусор общественников Бердска

Почти три месяца назад грянула «мусорная» реформа, а жители до сих пор не могут прийти в себя от установленного тарифа
Обсуждали «мусорную» реформу члены партии «Родина» и общественной организации «Экологический союз» в Бердске.
По словам руководителя бердского отделения «Родины» Вячеслава Власова, они обсудили самые острые вопросы, выработали предложения и направили их в региональное отделение партии, которые затем перенаправят в областной совет депутатов и Госдуму.
— Мы не против «мусорной» реформы. Но мне кажется, что мы можем наломать дров и не прийти к цели. Мусорная реформа назрела давным-давно. Мы подошли к грани экологической катастрофы. Реформу нужно было проводить лет 20 назад, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Вячеслав Власов.
Круглый стол общественников и партийцев определил четкие задачи.
Учить экологии с детсада
Первое, что должны сделать, это восстановить экологическое образование и воспитание, отметил Вячеслав Евгеньевич. С детского сада и школы. Убрать экологов-самозванцев, которые ходят по школам. Заниматься с детьми должны профессионалы, а общественники им могут только помогать, уверен Власов.
— Мой хороший знакомый возмущается, мол, у него нет мусора, почему с него деньги берут. Как нет мусора? Ты же ходишь в магазин, приносишь домой продукты в упаковке. Куда она девается? «А я ее сжигаю», — отвечает знакомый. Он считает, что это нормально — сунуть в печку и сжечь. А на самом деле идет страшное загрязнение воздуха. Люди этого не понимают, — возмущался Вячеслав Евгеньевич.
Тарифы на мусор завышены
Второе, необходимо бросить все силы на заключение договоров на вывоз отходов. 70% ИП, юридических лиц, частных лиц в Бердске не имеют договоров. На первом этапе не надо повышать тарифы. Если заключить договоры со всеми — деньги будут, уверен Власов. Может, тарифы и поднять, и обосновать это, но не поднимать же их в три раза, недоумевает бердчанин.
— Сегодняшние тарифы завышенные, и у населения они вызывают шок. Народ просто ошарашили. Если уж дошло до этого, пусть людям будет компенсация на всех уровнях бюджета — муниципального, регионального, федерального. То что все это переложили на людей — неправильно, — заверил Власов.
Контролирующие органы нужно сократить
Третье, необходимо провести ревизию и сделать оценку полигонов твердых бытовых отходов. Профессионально. Не так, как это делается сейчас: пришли, посмотрели, оштрафовали, закрыли. Нужно помочь. Ведь полигон является основным источником, по крайней мере, у нас в Бердске, загрязнения воздуха страшными веществами, акцентировал Власов.
Четвертое, необходимо уменьшить количество контролирующих органов.
— Цель у них одна — прийти, оштрафовать, закрыть и уйти. Если на предприятиях начинают что-то спрашивать, проверяющие отвечают, что это не их дело, мол, читайте законы. Поворачиваются и уходят. Наверное, их заставляют к проверкам подходить формально. Есть пункт закона, даже если он нанесет вред экологии и здоровью, заставляют тупо его выполнять. Можно привести пример: наш завод выпускает дистройл. Это организмы, которые очищают нефтяные загрязнения. Но по закону, чтобы использовать этот препарат, нужно получить разрешение. А зачем? Лучше эти загрязнение потихоньку сгрести, сгрузить и где-нибудь в лесу выкинуть. Спокойнее будет. Ведь, чтобы взять разрешение, нужно заполнить массу форм. Нужно оставить только те контролирующие органы, цель которых — снижение заболеваемости, — подчеркнул Вячеслав Евгеньевич.
Необходимо восстановить муниципальный экологический контроль, считает Власов. Профессиональный, независимый и от всего защищенный. На него должны опираться все государственные контролирующие органы.
Не душите заводы по мусоропереработке
Необходимо законодательно стимулировать переработку отходов. Это самое главное, заверил Власов.
Чтобы начать переработку отходов, нужно съесть пуд соли, говорит бердчанин. Надо получить разрешение. И когда это разрешение получено, за предприятием по переработке отходов ведется строгий контроль. Любое посещение инспектора должно заканчиваться штрафом. Если не будет штрафа, тут же начинают проверку: не подкупили ли там инспектора. Есть у нас завод по переработке шин. Разделка шин — трудоемкий процесс. Коврик, который получается, стоит денег. Почему завод по переработке не конкурентноспособен? Потому что если открыть предприятие, купить чушку на заводе резиновую, сунуть ее в станок — ее там размолотило и вышел коврик. Это будет раза в три-четыре дешевле, чем ту же шину собрать, вымыть, убрать оттуда металлокорд, текстиль. Естественно, эти заводы еле дышат, -привел пример руководитель бердского отделения «Родины».
— В Новосибирске был хороший мусороперерабатывающий завод. Сейчас он закрылся. Предприниматель обратился к депутатам и рассказал, что не хватает средств — необходимо чуть-чуть увеличить тариф. Депутаты не только не увеличили тариф, но и потребовали от предпринимателя платить в бюджет, потому что мусор ему отдают бесплатно. Дело в том, что у нас есть мифы, что мусороперерабатывающие заводы приносят прибыль. Не приносят они прибыль. Нельзя сделать из отходов конфетку. Любые отходы можно переработать, но экономически это не выгодно. Если предприниматель тратит свои деньги, так давайте создадим ему условия и не будем его душить, — подчеркнул Вячеслав Евгеньевич.
«Если предприниматель тратит свои деньги, так давайте создадим ему условия и не будем его душить, — подчеркнул Вячеслав Евгеньевич» ©
… а будем душить население растущими тарифами.
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«Почти три месяца назад грянула «мусорная» реформа, а жители до сих пор не могут прийти в себя от установленного тарифа»
Если я ничего не путаю, то в платёжке за февраль, есть строка содержание жилья, в которую ещё с времён ссср входил вывоз мусора, плюс есть вывоз бытовых отходов. Значит, мы два раза оплачиваем билет, за одну и ту же услугу покупаем? Или я ошибаюсь? Поправьте.
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Ошибаетесь:
теперь «содержание жилья» должно уменьшится на стоимость вывоза мусора, которая была ранее заложена вашей УК.
Если этого не произошло — это мухлевание вашей УК, вам с ними и разбираться
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«это мухлевание вашей УК, вам с ними и разбираться»
Опять непонятно. Регионального оператора на уровне управляющей компании утвердили или ГД? Тогда, почему, там же, до ума не довели отмену из«содержание жилья»? Чтобы мне скучно не было? Вы считаете, что я ночами не сплю, повод ищу с работы у частника отпроситься и с управляющей компанией посудиться?
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состав строки «содержание жилья» формирует УК и согласовывает с собственниками.
при чем тут государство и ГД — это ваши взаимодействия, причем договорные!
УК туда может хоть штат из 10 дворников включить и мытье полов в подъезде ежедневное, + видеонаблюдение, + частная охрана.
Так что не понимаю чего вы хотите?
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У нас уменьшили на 50 руб. Но это с квартиры 63м2, где живём вдвоём, а прописано 3. То есть 50 убрали, а 300 заплати! ]:->
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ну если чуток подумать головой, то раньше было 26 р с человека, их и убрали. а сделали 92, логично, не правда ли?
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Зайдите в личный кабинет и посмотрите информацию о начислении . Там все правильно посчитано
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Видимо совсем со скрипом новое обдиралово то есть «мусорная реформа» проходит. Решили ушедших в тираж вурдалаков ака «общественников» подтянуть…
Это кого Власов имеет в виду под «экологами-самозванцами». А он сам-то кто? Был экологом сколько лет, но в основномза сруб деревьев (и только!) ходил, собирал.
А как реальная экологическая катастрофа — типа ямы с химическими отходами в черте города — так сразу «а я тут не могу, а я тут не при чём». Кому нужны такие «экологи»? Не все деревья ещё спилили что-ли? Или не все деньги с населения содрали?
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Как обычно не сработали местные власти. Ведь в законе черным — по русски написано.»…Согласно принятому закону, если выбранный по конкурсу региональный оператор после 1 января 2019 года по каким‑либо причинам откажется от исполнения контракта, субъект РФ сможет без проведения конкурсных процедур на один год выбрать другого оператора на своей или соседней территории или же возложить обязанности оператора на действующие унитарные предприятия, имеющие лицензию на обращение с отходами.» ( А ведь так и есть — ну выбрали (назначили) регоператора по мусору , а работать он не в состоянии — ни договоров , ни техники ни места нет, нужно начинать как-бы с нуля то есть постепенно создавать империю мусора — нельзя брать деньги за не оказанные услуги (выше +5 градусов — вывоз ежедневно))
«…Если ни один из перечисленных вариантов не возможен, регион будет вправе временно продолжить работу с мусором в том формате, который действовал до наступления 2019 года.
Для того чтобы избежать резкого скачка тарифов за вывоз мусора, где главная составляющая — это транспортные расходы, закон разрешит регионам по согласованию с Правительством в течение четырех лет использовать действующие полигоны, но при условии, что они не представляют угрозы для экологии и здоровья людей.»
То есть в законе написано — сначала подготовьте все, а потом переходите.
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Да они слова против сказать не могут .
Боятся , что их больше никуда не возьмут .
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Народ в постоянном шоке: кап ремонт,ндс,пенсионная реформа,мусорная.Мы уже ничего не понимаем,что происходит со страной.
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