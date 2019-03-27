Минобороны создает армейскую киностудию

Минобороны России в ближайшее время создаст киностудию для съемок художественных фильмов про современные Вооруженные силы РФ, заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу.

«Мы буквально в ближайшее время начнем строить армейскую киностудию», — сказал министр на церемонии вручения премии Минобороны в области культуры и искусства в Центральном академическом театре Российской армии.

По его словам, сейчас создается достаточно достойных картин о войне, однако недостаточно фильмов о современной армии России. Шойгу предложил добавить номинации, затрагивающие сферы кино, и задуматься над проведением фестиваля армейских фильмов.

«В дальнейшем следует сделать отдельные номинации, когда появится больше кино про современную армию. К сожалению, его пока не так много, как хотелось бы. Больше разного рода сочинений на военную тему, (…) появляются очень достойные работы, которые, действительно заслуживают, может быть, отдельного нашего армейского кинофестиваля», — отметил министр.

Ежегодная премия Минобороны России в области культуры и искусства учреждена приказом министра обороны 21 ноября 2015 года для поощрения военнослужащих и гражданских лиц за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан России, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных силах страны. В 2019 году премия присуждается уже в третий раз.

Премия присуждается по девяти номинациям: литературное творчество (проза, поэзия, драматургия), музыкальное искусство, театральное искусство, изобразительное искусство, мультимедиа проекты, культурно-просветительские проекты в области библиотечного, музейного дела, народного, литературного творчества, театрального, музыкального, изобразительного искусства, а также произведение аудиовизуальных искусств, «За вклад в развитие культуры» и «За активную культурно-шефскую работу».

Источник: Интерфакс