Умирает каждый десятый от сидячего образа жизни

Ученые из британского университета Белфаста заявили, что почти каждая десятая ранняя смерть связана с низким уровнем физической активности и сидячим образом жизни.

По словам исследователей, у малоподвижных людей чаще всего наблюдаются ожирение, повышенный уровень холестерина, диабет, а также развиваются болезни сосудов и сердца, пишет Journal of Epidemiology & Community Health.

При этом наиболее проблемные ситуации сложились в данном отношении в благополучных странах. Например, в Великобритании от недостатка активности страдает почти каждый третий житель. Ежегодно умирает около 70 тыс. человек.

Также отмечается, что наиболее частой причиной преждевременной смерти у людей, ведущих сидячий образ жизни, является диабет второго типа. Чтобы избежать проблем со здоровьем ученые рекомендуют регулярные занятия спортом, здоровый сон и отказ от вредной еды.

21 марта ученые из Йельского университета (США) провели исследование и выяснили, из-за чего у людей может возникать внезапная амнезия и ухудшаться память в целом.

Источник: iz.ru





