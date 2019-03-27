Грабил пенсионерок 26-летний житель Иркутска возле полиции Новосибирска

Сотрудник дежурной части УМВД России по городу Новосибирску задержал уличного грабителя, сообщили в среду в региональном управлении МВД.

Днем 23 марта у дома по улице Некрасова неизвестный попытался вырвать из рук 57-летней прохожей сумку, однако, поскольку женщина оказала сопротивление и стала звать на помощь, был вынужден скрыться.

Сообщение о совершенном преступлении поступило в дежурную часть Управления МВД России по Новосибирску. Так как преступление было совершено недалеко от Управления, оперативный дежурный принял решение задержать грабителя самостоятельно.

Через 10 минут у дома по улице Демьяна Бедного подозреваемый – 26-летний ранее не судимый житель Иркутской области – был задержан при попытке совершения аналогичного преступления. Мужчина попытался отобрать у 68-летней пенсионерки сумку, однако его действия пресек оперативный дежурный УМВД России по Новосибирску.

Грабитель был задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на грабеж».

За оперативность и смелость, проявленную при задержании преступника, оперативному дежурному руководством Управления МВД России по Новосибирску объявлена благодарность.

Сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта. Всех пострадавших от действий данного гражданина просят сообщить в полицию по телефонам (383) 232-21-65, 232-21-90, 232-27-05.