Грабил пенсионерок 26-летний житель Иркутска возле полиции Новосибирска

Подозреваемый в грабеже приехал в Новосибирск из Иркутска
Сотрудник дежурной части УМВД России по городу Новосибирску задержал уличного грабителя, сообщили в среду в региональном управлении МВД.
Днем 23 марта у дома по улице Некрасова неизвестный попытался вырвать из рук 57-летней прохожей сумку, однако, поскольку женщина оказала сопротивление и стала звать на помощь, был вынужден скрыться.
Сообщение о совершенном преступлении поступило в дежурную часть Управления МВД России по Новосибирску. Так как преступление было совершено недалеко от Управления, оперативный дежурный принял решение задержать грабителя самостоятельно.
Через 10 минут у дома по улице Демьяна Бедного подозреваемый – 26-летний ранее не судимый житель Иркутской области – был задержан при попытке совершения аналогичного преступления. Мужчина попытался отобрать у 68-летней пенсионерки сумку, однако его действия пресек оперативный дежурный УМВД России по Новосибирску.
Грабитель был задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на грабеж».
За оперативность и смелость, проявленную при задержании преступника, оперативному дежурному руководством Управления МВД России по Новосибирску объявлена благодарность.
Сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта. Всех пострадавших от действий данного гражданина просят сообщить в полицию по телефонам (383) 232-21-65, 232-21-90, 232-27-05.
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Ничего страшного, надо же как-то выживать в этой стране. Сомневаюсь, что если бы у него был выбор между нормальной работой и грабежом, он бы выбрал 2.
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