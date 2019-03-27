Избившего охранника в караоке-баре «Ухо и Медведь» судят в Новосибирске

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении второго фигуранта конфликта в караоке-баре «Ухо и Медведь». Об этом во вторник сообщили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

Железнодорожным межрайонным следственным отделом регионального управления СКР завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту причинения тяжкого вреда здоровью 42-летнему охраннику караоке-бара, произошедшего в марте 2018 года.

В ходе следствия установлено, что в ночное время 21 марта 2018 года в помещении караоке-бара «Ухо и Медведь» между сотрудником охраны и отмечавшим свой день рождения 37-летним мужчиной произошел конфликт из-за того, что брат именинника отказывался сдать в гардероб верхнюю одежду, тем самым нарушал правила посещения заведения.

После того, как 42-летний сотрудник охраны не отступил от своих требований, 37-летний мужчина умышленно нанес ему телесные повреждения, причинившие ему тяжкий вред здоровью, а затем, 30-летний брат виновника торжества произвел выстрел в голову потерпевшего, от чего последний скончался в медицинском учреждении, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В отношении 30-летнего мужчины в настоящее время уголовное дело рассматривается в суде по существу по ч. 1 ст. 105 УК РФ, уточнили в СК.

В ходе следствия проведено свыше 10 обысков у фигурантов уголовного дела и их окружения, с применением криминалистической техники произведены осмотры места происшествия, в результате которых обнаружены и изъяты орудие преступления, пули, гильзы и иные вещественные доказательства.

Органами следствия действия 37-летнего мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК РФ ( умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), с ним проведены все необходимые следственные действия, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, после вручения его копии обвиняемому, будет направлено в суд для рассмотрения по существу.