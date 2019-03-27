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Порно с ребенком ради премии разместил в интернете коллектор из Иркутска

За 7 месяцев у иркутянина долг в микрофинансовую организацию с 19 тыс. вырос до 197 ты. рублей. При выбивании денег коллектор применил изощренный способ. И был арестован.

27.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
 

Порно с ребенком ради премии разместил в интернете коллектор из Иркутска

Коллекторы применяют запрещенные методы и в Бердске

Из Иркутска в Хабаровск этапирован сотрудник микрофинансовой организации — его обвиняют в изготовлении детской порнографии (статья 242.1 УК РФ).

В апреле 2018 года житель Хабаровска одолжил в павильоне микрозаймов 19 тысяч рублей и в срок их не вернул. С должником стал удаленно работать сотрудник микрофинансовой организации, чей головной офис находится в Иркутске.

Коллектор регулярно звонил мужчине, угрожая выставить его в неприглядном свете перед всем миром. К ноябрю сумма долга с процентами и пенями выросла до 197 тысяч. Коллектор от слов перешел к действиям: он изготовил порнографический коллаж с участием несовершеннолетнего ребенка должника и разместил его в интернете. Хабаровчанин обратился в полицию.

— Несмотря на то что подозреваемый скрывал данные о себе, он был найден и доставлен в Хабаровск. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что таким образом хотел добиться премии за успешное выбивание долга, — рассказал представитель управления СКР по Хабаровскому краю Илья Гудков. Он отметил, что в расследовании преступления активно участвуют сотрудники краевого УМВД.

Изобретательному коллектору грозит до 10 лет лишения свободы.


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