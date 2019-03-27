Застроить лес домами рядом с Голубым озером предложили в Бердске
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вот когда ООО «Голубое озеро» перейдёт в собственность Голубева — тогда вмиг разрешат всё там застроить. Хранят землицу и лес для настоящего хозяина
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на этой территории уже давно коттеджи строят! хотят узаконить наверно!
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вопрос в том на каком основании эти строения подключают к еле тянущим трубам газа воды и канализации за 1год на бдо десятки МКД и домов семейного отдыха а сколько за 5лет! а ведь за подключение к сетям берутся не малые деньги в сумме хватило бы на новые трубы!
8 0
«база отдыха убыточна и не в состоянии поддерживать соответствующий месту уровень благоустройства.» ©
Ещё бы! Раньше она была можно сказать в глуши лесной. А сейчас её коттеджи подпирают. Что за отдых, когда такое вокруг?
Дайте попробую угадать: застраивать будет тот же кто и базу Арктур в своё время «приобрёл»?
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Отнять у детей и отдать мордоворотам, это по нашему, да надо ещё ВЕСЬ лес вырубить, Ш. кажись разрешила 5 лет топором махать
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Снести все постройки, провести рекультивацию земли, заново построит детский лагерь. Но ведь сволочи будут кричать УБЫТОЧНО. Да у нас все правительство и президентская структура убыточные. Вопли никто не поднимает. Пользы для страны и народа никакой, а денег сжирают необъятное количество. Заметили, что касается детей, у них все убыточно.
А с другой стороны, да вырубить к черту весь лес, отдать под строительство и закатать под асфальт.
Да к этому всё идет!
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Голубое озеро тоже можно понять. Раньше на площадке турбазы можно было провести фестиваль (там много лет проводился например байк-фест «Обская волна», можно было пошуметь и запустить салют. Сейчас вокруг — жилая застройка, массовые скопления людей на турбазе теперь «мешают» окружающим.
По этому пункту получения прибыли Голубое озеро проиграло. Оно и так не много зарабатывает, а тут из-за изменившихся условий теряет последнее. То, что Голубое озеро будет застроено — лишь вопрос времени.
У нас вообще ВСЁ мешает: аэродром жужжит, турбазы шумят, животные воняют. Всех — за 101 километр!
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Только вот новая межрайонная мусорная свалка на границе города никому мешать не будет (там ведь не будет фестивалей «Обская волна»!)
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Ещё и сосны шуршат! Пили их под корень! «Санитарная рубка» йооо-мана! Фсё-по-закону!
11 0
Жилая застройка какая? Ж-6, Ж-7 или МКД, -?
Вот если МКД,- то да, и тянуть её до забора Морская,1а
15 1
Очень хорошо, что отказали! Забор железобетонный там уже лет 15 точно стоит. Сосняк уже молодой вырос. Железный забор лет 10 назад даже в воду забрел примерно метров на 10. Кемпинг там можно сделать замечательный. Сильно мелко правда и плавника много приносит — туристы сожгут на кострах. Очень удобное место для катамаранов.
11 1
Для птицы берегут, для хозяина
17 0
Ну и хитрецы. Хотят построить дома для «отдыха и проживания Бердчан». Вопрос: для каких бердчан? Если для очередников и льготников, я ЗА))
7 2
каких льготников взгляните на карту там уже коттеджи!!!
11 0
к 23-м участкам ещё штук 5-10-15 прикупят??!
8 0
Совсем охренели со своими желаниями
Никакой стройки там!
Только для дома отдыха и не более !
10 1
Кто вообще там разрешил всякие застройки. Хана лесу в Бердске, лет через 15 вообще его не останется, будут только депрессивные микрорайоны, полные маргиналов
15 0
Маргиналы на белокаменном-южном, на берегу в лесу только богачи будут жить в котэджах по 60 млн. руб. Будет как в Монако дорого и кругом богачи, наооборот радоваться надо что люди с большими деньгами сюда поедут. Вы хотите чтобы бичи сюда приехали из деревень и начали бухать на пляже и в кустах около него.
5 10
А что, полиция «бичей из деревнь» за «бухать на пляже» уже не наказывает? Только у наркош жжжипы отжимает и в фиктивных аукционах на землю макли крутит??!
Если состоятельные господа поставят заборы и охрану, тебе лично комфортнее станет?
1 0
Чудненькое будущее у Бердска.Межрайонная свалка в городе (юридически не в черте города,а фактически в самом городе).Лес на берегу торопливо вырубается для застройки.Застройщик хочет прибыль получить,пока еще дома на берегу в ближайшее время будут спросом пользоваться.Потом,когда свалка начнет заполняться,эти дома никому не нужны будут,город будет умирать.
4 0
Умеем мы из конфетки (шикарные природные условия Бердска!!!) говёшку сделать (всё вырубить, раскопать, загадить и изуродовать!)!
Классика!
«— Этак мы всю дорогу поедем? — спросил землемер, чувствуя сильную тряску и удивляясь способности русских возниц соединять тихую, черепашью езду с душу выворачивающей тряской.» (А.П.Чехов, «Пересолил»).
3 0