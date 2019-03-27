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Застроить лес домами рядом с Голубым озером предложили в Бердске

Идею для проекта генплана строить на убыточной базе отдыха жилье отклонили бердские чиновники.

27.03.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой 22 коммент.
 
Застроить лес домами рядом с Голубым озером предложили в Бердске

Местоположение рассматриваемой под жилую застройку территории

На заседании комиссии по подготовке проекта генерального плана города Бердска его члены обсуждали 16 вопросов. Одним их них было обращение ООО «Голубое озеро». Поступило предложение внести изменения в карту функциональных зон в отношении земельных участков 54:32:010766:457, 54:32:010766:458, 54:32:010766:138, 54:32:010766:3 путем изменения зоны на жилую застройку.

«В настоящее время участок огорожен промышленным железобетонным забором, база отдыха убыточна и не в состоянии поддерживать соответствующий месту уровень благоустройства. Указанная территория станет удобной локацией, безопасным и организованным местом проживания и отдыха бердчан», — сказано в обращении.

Данное обращение было отклонено. Об этом членам комиссии сообщил начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.

-Больше ни у кого никаких предложений не было, кроме как отклонить, — отметил Каравайцев.


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(22) Комментариев

  1. Аноним

    Свежо предание, да верится с трудом……

    Thumb up 17 Thumb down 2

    • В.Шапран

      вот когда ООО «Голубое озеро» перейдёт в собственность Голубева — тогда вмиг разрешат всё там застроить. Хранят землицу и лес для настоящего хозяина
      :-!

      Thumb up 33 Thumb down 4

    • Аноним

      на этой территории уже давно коттеджи строят! хотят узаконить наверно!

      Thumb up 19 Thumb down 0

      • Аноним

        вопрос в том на каком основании эти строения подключают к еле тянущим трубам газа воды и канализации за 1год на бдо десятки МКД и домов семейного отдыха а сколько за 5лет! а ведь за подключение к сетям берутся не малые деньги в сумме хватило бы на новые трубы!

        Thumb up 8 Thumb down 0

  2. a.danilov

    «база отдыха убыточна и не в состоянии поддерживать соответствующий месту уровень благоустройства.» ©

    Ещё бы! Раньше она была можно сказать в глуши лесной. А сейчас её коттеджи подпирают. Что за отдых, когда такое вокруг?
    Дайте попробую угадать: застраивать будет тот же кто и базу Арктур в своё время «приобрёл»?

    Thumb up 45 Thumb down 3

    • Аноним

      Отнять у детей и отдать мордоворотам, это по нашему, да надо ещё ВЕСЬ лес вырубить, Ш. кажись разрешила 5 лет топором махать

      Thumb up 27 Thumb down 1

      • ФАГ

        Снести все постройки, провести рекультивацию земли, заново построит детский лагерь. Но ведь сволочи будут кричать УБЫТОЧНО. Да у нас все правительство и президентская структура убыточные. Вопли никто не поднимает. Пользы для страны и народа никакой, а денег сжирают необъятное количество. Заметили, что касается детей, у них все убыточно.
        А с другой стороны, да вырубить к черту весь лес, отдать под строительство и закатать под асфальт.
        Да к этому всё идет!

        Thumb up 3 Thumb down 0

  3. Adeli

    Голубое озеро тоже можно понять. Раньше на площадке турбазы можно было провести фестиваль (там много лет проводился например байк-фест «Обская волна», можно было пошуметь и запустить салют. Сейчас вокруг — жилая застройка, массовые скопления людей на турбазе теперь «мешают» окружающим.

    По этому пункту получения прибыли Голубое озеро проиграло. Оно и так не много зарабатывает, а тут из-за изменившихся условий теряет последнее. То, что Голубое озеро будет застроено — лишь вопрос времени.

    У нас вообще ВСЁ мешает: аэродром жужжит, турбазы шумят, животные воняют. Всех — за 101 километр!

    Thumb up 32 Thumb down 5

    • Никола

      Только вот новая межрайонная мусорная свалка на границе города никому мешать не будет (там ведь не будет фестивалей «Обская волна»!)

      Thumb up 29 Thumb down 3

    • Гость

      Ещё и сосны шуршат! Пили их под корень! «Санитарная рубка» йооо-мана! Фсё-по-закону! :( :( :(

      Thumb up 11 Thumb down 0

  4. Аноним

    Жилая застройка какая? Ж-6, Ж-7 или МКД, -?
    Вот если МКД,- то да, и тянуть её до забора Морская,1а
    :-D

    Thumb up 15 Thumb down 1

  5. YYY

    Очень хорошо, что отказали! Забор железобетонный там уже лет 15 точно стоит. Сосняк уже молодой вырос. Железный забор лет 10 назад даже в воду забрел примерно метров на 10. Кемпинг там можно сделать замечательный. Сильно мелко правда и плавника много приносит — туристы сожгут на кострах. Очень удобное место для катамаранов.

    Thumb up 11 Thumb down 1

  6. Местный

    Для птицы берегут, для хозяина

    Thumb up 17 Thumb down 0

  7. Kronverk5

    Ну и хитрецы. Хотят построить дома для «отдыха и проживания Бердчан». Вопрос: для каких бердчан? Если для очередников и льготников, я ЗА))

    Thumb up 7 Thumb down 2

  8. Аноним

    Совсем охренели со своими желаниями
    Никакой стройки там!
    Только для дома отдыха и не более !

    Thumb up 10 Thumb down 1

  9. Raven

    Кто вообще там разрешил всякие застройки. Хана лесу в Бердске, лет через 15 вообще его не останется, будут только депрессивные микрорайоны, полные маргиналов

    Thumb up 15 Thumb down 0

    • Негр

      Маргиналы на белокаменном-южном, на берегу в лесу только богачи будут жить в котэджах по 60 млн. руб. Будет как в Монако дорого и кругом богачи, наооборот радоваться надо что люди с большими деньгами сюда поедут. Вы хотите чтобы бичи сюда приехали из деревень и начали бухать на пляже и в кустах около него.

      Thumb up 5 Thumb down 10

      • Гость

        А что, полиция «бичей из деревнь» за «бухать на пляже» уже не наказывает? Только у наркош жжжипы отжимает и в фиктивных аукционах на землю макли крутит??!
        Если состоятельные господа поставят заборы и охрану, тебе лично комфортнее станет? =-O =-O =-O

        Thumb up 1 Thumb down 0

  10. Наталья

    Чудненькое будущее у Бердска.Межрайонная свалка в городе (юридически не в черте города,а фактически в самом городе).Лес на берегу торопливо вырубается для застройки.Застройщик хочет прибыль получить,пока еще дома на берегу в ближайшее время будут спросом пользоваться.Потом,когда свалка начнет заполняться,эти дома никому не нужны будут,город будет умирать.

    Thumb up 4 Thumb down 0

  11. Гость

    Умеем мы из конфетки (шикарные природные условия Бердска!!!) говёшку сделать (всё вырубить, раскопать, загадить и изуродовать!)! :(
    Классика!
    «— Этак мы всю дорогу поедем? — спросил землемер, чувствуя сильную тряску и удивляясь способности русских возниц соединять тихую, черепашью езду с душу выворачивающей тряской.» (А.П.Чехов, «Пересолил»). 8)

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