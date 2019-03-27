Застроить лес домами рядом с Голубым озером предложили в Бердске

На заседании комиссии по подготовке проекта генерального плана города Бердска его члены обсуждали 16 вопросов. Одним их них было обращение ООО «Голубое озеро». Поступило предложение внести изменения в карту функциональных зон в отношении земельных участков 54:32:010766:457, 54:32:010766:458, 54:32:010766:138, 54:32:010766:3 путем изменения зоны на жилую застройку.

«В настоящее время участок огорожен промышленным железобетонным забором, база отдыха убыточна и не в состоянии поддерживать соответствующий месту уровень благоустройства. Указанная территория станет удобной локацией, безопасным и организованным местом проживания и отдыха бердчан», — сказано в обращении.

Данное обращение было отклонено. Об этом членам комиссии сообщил начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.

-Больше ни у кого никаких предложений не было, кроме как отклонить, — отметил Каравайцев.