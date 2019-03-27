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Присылайте фото в конкурс «Бердская красавица-2020»

Конкурс продолжается. Вы можете присылать свои фото для участия в конкурсе «Бердская красавица-2020».

27.03.2019 Фото: pixabay.com 8 коммент.

Конкурс «Бердская красавица» продолжается. Присылайте на электронную почту bkurer@mail.ru фото с пометкой «Бердская красавица-2020». Опубликованные фото участвуют в конкурсе следующего года. Все снимки печатаются по средам в газете «Курьер.Среда.Бердск» и в группе ВКонтакте. После подведения итогов, в ноябре 2019 года, фото победительниц будут опубликованы на большом календаре «Бердская красавица-2020».

Обязательно укажите в письме ваши имя и фамилию, а также номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться при подведении итогов.
Для участия необходимо выслать две фотографии.
Одна фотография — в полный рост, другая — портретный снимок. Одна фотография приниматься на конкурс не будет.
Все вопросы задавайте по тел. 2-15-51. Удачного года!

Снимки принимаем с 10 ноября 2018 года по 1 ноября 2019 года.

Присылайте фото в конкурс «Бердская красавица 2020»

Ивашина Вероника

Присылайте фото в конкурс «Бердская красавица 2020»

Маргарита Кутлина

Присылайте фото в конкурс «Бердская красавица 2020»

Анастасия Феляур

 

Присылайте фото в конкурс «Бердская красавица 2020»

Ефименко Елизавета

Присылайте фото в конкурс «Бердская красавица 2020»

Снежана Дмитриева

Присылайте фото в конкурс «Бердская красавица 2020»

Евтушенко Кристина

Присылайте фото в конкурс «Бердская красавица 2020»

Лилия Белова

Присылайте фото в конкурс «Бердская красавица 2020»

Вишникина Алена

Присылайте фото в конкурс «Бердская красавица 2020»

Буцкая Наталья

Присылайте фото в конкурс «Бердская красавица 2020»

Олейникова Кристина

Присылайте фото в конкурс «Бердская красавица 2020»

Зубенко Евгения

 


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(8) Комментариев

  1. Константин

    Ну, вот! Хорошее начало.

    Thumb up 7 Thumb down 6

  2. Kalisto

    А есть ограничения по возрасту?

    Thumb up 4 Thumb down 5

  3. Никола

    Что за дискриминация по половому признаку?! Даешь конкурс «Бердский красавец»!

    Thumb up 13 Thumb down 5

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