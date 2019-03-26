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Такие нравы — такой закон…

Весна собой вступает в город смело,

Конец зиме – такое дело.

Дождалось царствие Сибирское тепла;

Всё выше солнышко, редеет мгла.

Как дюже хочется:

Зелёных трав, ручьёв звенящих,

Деньков чарующе-блестящих.

Март месяц отгулял, сдаёт права;

Апрель-капельник расстилает кружева.

Снег сходит, предъявляя напоказ —

Проблемы городские без прикрас:

Собачек милых всюду «заграждения»,-

Житейских нужд – изображения;

И тема месяца восходит каждый раз:

Окурки, жвачка, мусор, сажа, грязь;

С подходом к жизни, скрытым в нас,

Есть в этом всём взаимосвязь.

Печален вид на детские площадки,

Где жители домов ввели порядки;

Соседям свойство это не понять,

Слова прохожих можно разобрать…

Своих собачек подышать, на воздух,

Хозяева во двор ведут гулять;

Вокруг песочниц кучками наросты

Останутся сюрпризами сиять.

На что ж весной похожи тротуары!..,-

Вскрываются отхожие отвалы —

Четвероногих, уважаемых друзей,-

Тех, что воспитывал хозяин без затей.

Из года в год проблемы в общем ста́ры:-

Такие нравы в обществе людей;

Лежат повсюду «мины-экземпляры»:

Одни растаявшие, рядом посвежей.

И гадость эта растворится остро,

И с пылью полетит она,- ей-ей…

Всё в житие́ у нас обыденно и просто;

Кого винить по поводу затей…

О, город Бердск!

Откуда эти нравы?

Откуда взялся сей «культурный плен»?

Снискал ты уж среди провинциалов:-

Худую славу экогигиен…

Зимой по городу есть технология такая:

Толкают снег с дороги к деревцам,

Со снегом смесь песчано-солевая

И лёд кусками с сажей пополам.

Снег грязный, что лежит навалом,

На саженцах деревьев городских,

Весной сгребают дружно в самосвалы,

Ломая стволики у ёлочек худых…

Устали саженцы берёзоньки-сестрички,

Засохли бедных елей деревца,-

Их кормят со́лями зимой без передышки

И порциями грязного свинца.

А летом вновь бюджетные вливания

В озеленение города введут;

Умом разумного, — нет в этом основания,

Никак такое власти не поймут…

И снова майские субботники взыграют,

Покличут к празднику и взрослых, и детей,

И люди коллективно пошагают;

Пойдёт с собачками хозяин без затей.

Порядок чистый восстановят люди,

Победные «фанфары» отзвенят,

Преобразится город, словно в чуде;

Событие на сайтах осветят.

Дожди весенние поднимут ростом тра́вы,

Зайдут собачки на муравчатый газон,

А вдруг нужда…,- какие к чёрту нравы! —

Такие нравы,- такой закон…