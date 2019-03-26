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И тема месяца восходит каждый раз: Окурки, жвачка, мусор, сажа, грязь

А вдруг нужда…,- какие к чёрту нравы! — Такие нравы,- такой закон…

26.03.2019 2 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Александр:

Такие нравы — такой закон…

Весна собой вступает в город смело,
Конец зиме – такое дело.
Дождалось царствие Сибирское тепла;
Всё выше солнышко, редеет мгла.
Как дюже хочется:
Зелёных трав, ручьёв звенящих,
Деньков чарующе-блестящих.
Март месяц отгулял, сдаёт права;
Апрель-капельник расстилает кружева.

Снег сходит, предъявляя напоказ —
Проблемы городские без прикрас:
Собачек милых всюду «заграждения»,-
Житейских нужд – изображения;
И тема месяца восходит каждый раз:
Окурки, жвачка, мусор, сажа, грязь;
С подходом к жизни, скрытым в нас,
Есть в этом всём взаимосвязь.

Печален вид на детские площадки,
Где жители домов ввели порядки;
Соседям свойство это не понять,
Слова прохожих можно разобрать…
Своих собачек подышать, на воздух,
Хозяева во двор ведут гулять;
Вокруг песочниц кучками наросты
Останутся сюрпризами сиять.

На что ж весной похожи тротуары!..,-
Вскрываются отхожие отвалы —
Четвероногих, уважаемых друзей,-
Тех, что воспитывал хозяин без затей.
Из года в год проблемы в общем ста́ры:-
Такие нравы в обществе людей;
Лежат повсюду «мины-экземпляры»:
Одни растаявшие, рядом посвежей.

И гадость эта растворится остро,
И с пылью полетит она,- ей-ей…
Всё в житие́ у нас обыденно и просто;
Кого винить по поводу затей…

О, город Бердск!
Откуда эти нравы?
Откуда взялся сей «культурный плен»?
Снискал ты уж среди провинциалов:-
Худую славу экогигиен…

Зимой по городу есть технология такая:
Толкают снег с дороги к деревцам,
Со снегом смесь песчано-солевая
И лёд кусками с сажей пополам.
Снег грязный, что лежит навалом,
На саженцах деревьев городских,
Весной сгребают дружно в самосвалы,
Ломая стволики у ёлочек худых…

Устали саженцы берёзоньки-сестрички,
Засохли бедных елей деревца,-
Их кормят со́лями зимой без передышки
И порциями грязного свинца.

А летом вновь бюджетные вливания
В озеленение города введут;
Умом разумного, — нет в этом основания,
Никак такое власти не поймут…

И снова майские субботники взыграют,
Покличут к празднику и взрослых, и детей,
И люди коллективно пошагают;
Пойдёт с собачками хозяин без затей.

Порядок чистый восстановят люди,
Победные «фанфары» отзвенят,
Преобразится город, словно в чуде;
Событие на сайтах осветят.
Дожди весенние поднимут ростом тра́вы,
Зайдут собачки на муравчатый газон,
А вдруг нужда…,- какие к чёрту нравы! —
Такие нравы,- такой закон…


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Весьма актуальная тема.
    Есть Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Бердска, где, в том числе, значится: на озелененных территориях запрещается:

    устраивать несанкционированные свалки, складировать снег и лед;
    обрабатывать солью, химическими препаратами дорожки и тротуары, расположенные в непосредственной близости с зелеными насаждениями;
    устраивать стоянку и хранение транспортных средств на газонах;
    По факту — практически всё, в основном, происходит наоборот.
    Всё пешеходное пространство и территории, предназначенные для зелёных зон — это сплошная антисанитария, усеянная какашками, окурками, объедками и пр. гавном.
    Нет у горожан ни навыков благовоспитания, ни любви к родному городу, ни уважения к правилам общежития.
    Налицо — сплошное варварство.
    А коли так, значит, нужно выявлять нарушителей и применять санкции.
    Хотя, ведь нарушителями являются, в первую очередь, сами же муниципальные служащие и работники, в руках которых бразды правления ;) .

    Автор представил бердскую «картину маслом» %)

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  2. Аноним

    «Дожди весенние поднимут ростом тра́вы»

    Какие травы? Их давно уж нет. Все выкатано автомобилями. Грязь и пыль.

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