Побелят и покрасят к 9 мая за 174 тыс. рублей мемориал Славы в Бердске

До 9 мая 2019 года на бердском мемориале Славы сделают косметический ремонт. 26 марта мэрия Бердска объявила аукцион на поиск подрядчика для приведения в порядок перед Днем Победы монумента, который официально называется «Памятный знак в честь подвига бердчан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Объем работ не большой, да и затраты из городского бюджета небольшие 174 тыс. рублей. Электронный аукцион состоится 5 апреля.

До 7 мая подрядчик оштукатурить и покрасить фасады, отремонтировать и побелить лестницы и бордюры, очистить постамент под танком, облицевать стены плиткой, отремонтировать потолок над Вечным огнем, а также побелить деревья и бордюры цветников.

Такой косметический ремонт в начале мая делают каждый год.