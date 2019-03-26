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Побелят и покрасят к 9 мая за 174 тыс. рублей мемориал Славы в Бердске

Бердский монумент приведут в порядок перед Днем Победы минимальными силами и средствами. Косметический ремонт на памятнике делают каждый год.

26.03.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
 

Побелят и покрасят к 9 мая за 174 тыс. рублей мемориал Славы в Бердске

Ко Дню Победы на Мемориале Славы в Бердске сделают косметический ремонт

До 9 мая 2019 года на бердском мемориале Славы сделают косметический ремонт. 26 марта мэрия Бердска объявила аукцион на поиск подрядчика для приведения в порядок перед Днем Победы монумента, который официально называется «Памятный знак в честь подвига бердчан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Объем работ не большой, да и затраты из городского бюджета небольшие 174 тыс. рублей. Электронный аукцион состоится 5 апреля.

До 7 мая подрядчик оштукатурить и покрасить фасады, отремонтировать и побелить лестницы и бордюры, очистить постамент под танком, облицевать стены плиткой, отремонтировать потолок над Вечным огнем, а также побелить деревья и бордюры цветников.

Такой косметический ремонт в начале мая делают каждый год.


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