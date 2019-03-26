РПЦ: через 30 лет в России не останется русских

Через несколько десятилетий азиатскую часть России будут населять китайцы, тогда как в ее европейской части утвердятся мусульмане, считает глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов.

«Украина, Белоруссия, Россия — они вымирают. Нам вообще как государству русскому осталось лет 30. На европейской части мусульмане будут жить, а азиатская — китайская», — сказал священник в интервью, видеозапись которого размещена во вторник на его сайте.

Отец Димитрий напомнил, что Византия в свое время была центром мира, а теперь «и не пахнет этой Византией». Похожая ситуация, по утверждению священника, наблюдается в современной России. Как когда-то собор Святой Софии в Константинополе превратили в мечеть, так и в Москве из колокольни Ивана Великого, если снять с нее крест, «хороший минарет получится», — сказал священник.

По его мнению, ситуацию может спасти чудо, а чудеса творит только Бог. «Тамерлан к Москве подошел, хотел сжечь. А Богородица ему явилась во сне, и он пошуровал назад. Почему он так сделал? Все вышли молиться. А сейчас кто молится? Пиво пьют, на рыбалку ездят», — посетовал священник.

В то же время он высказал мнение, что процессу искоренения русских людей нужно противопоставить веру. «Нам нужно этот процесс пятками тормозить, пятки в кровь стереть, чтобы могли Господу на Суде показать свои стертые пятки. Что вот, я старался, видишь? Так что делай что надо, а там будь что будет», — резюмировал отец Димитрий.

В начале марта председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что через полтора десятка лет до 30% населения России будут составлять мусульмане.

Источник: Интерфакс