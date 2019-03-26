Из-за окончания эпохи застоя закрыл группу «Ленинград» Сергей Шнуров

Шнур самый высокооплачиваемый исполнитель на российской эстраде
По словам создателя группы, «Ленинград» был «реализацией размышлений на тему большого застоя». Теперь, считает музыкант, эпоха застоя закончилась, поэтому он решил распустить коллектив.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что решение о прощальном туре и закрытии коллектива вызвано тем, что «эпоха застоя закончилась», а группировка создавалась как музыка застоя.
«Из каждого утюга звучало, что мы скатываемся назад в 1990-е, что у нас эпоха застоя. Я подумал, если у нас эпоха застоя, давайте и музыка будет застоя. Я стал размышлять категориями и музыкальными паттернами, которыми мыслил любой советский композитор, — то закулисье, которое имел в виду каждый советский композитор, я вывалил на сцену», — рассказал Шнуров.
«Я закрываю «Ленинград», потому что эпоха застоя, на мой взгляд, закончилась», — объяснил музыкант.
Он, впрочем, не исключает, что может собрать группу вновь через какое-то время. «Я вижу, что-то становится кардинально другим. Воздух дребезжит, и что-то придет новое, да. И я хочу это новое оседлать», — рассказал он в интервью телеканалу РБК.
Шнуров заявил 20 марта в своем Instagram, что предстоящий тур группы станет прощальным. «Между сложными вещами я скажу, как не юнец, — этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец», — написал он.
Создатель «Ленинграда» уже распускал «группировку» в 2008 году, начав делать рок-группу «Рубль», куда ушла часть музыкантов. В 2010 году коллектив был собран вновь. На официальный канал «Ленинграда» в YouTube подписаны более 2 млн человек, самое просматриваемое видео на канале — клип «Экспонат» — за три года набрало более 141 млн просмотров.
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Кризис жанра?
Это естественно для таких маргиналов винно-водочного жанра.
Макаревич вон, тоже под старость съехал с катушек и несет всякую дребедень.
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