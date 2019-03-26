Шины CONTINENTAL — гарантия безопасности движения

Немецкий концерн Continental занимает лидирующие позиции по производству автомобильных шин. Его изделия реализуются во многих странах. Приобрести шины continental можно в интернет-магазине Покрышка.ру. Здесь представлен наглядный каталог резины , который содержит много позиций. Поэтому выбрать подходящий вариант не составит труда.

Особенности выбора

При выборе шин continental важно учитывать не только типоразмеры, но и условия эксплуатации. Привлекательной особенностью шин continental является то, что они изготавливаются по инновационным технологиям. Это гарантирует высокие эксплуатационные характеристики резины и позволяет использовать шины в течение длительного времени.

На современных предприятиях компании, расположенных по всему миру, реализуются уникальные технологии, и применяется высокотехнологичное оборудование. Благодаря этому шины continental позволяют поддерживать оптимальный уровень шума и поглощают вибрации при движении автомобиля. При их использовании в салоне абсолютно исключается эффект укачивания. Материалы, из которых изготавливаются шины, гарантируют качественное сцепления с любым дорожным покрытием, что увеличивает безопасность движения.

Зимние покрышки характеризуется великолепным сочетанием эластичности резины и жесткости протектора, что минимизирует риски аварии при экстренном торможении. Для автомобилей, которые используются в районах с обледенелыми дорогами, предлагается приобрести шипованные покрышки с металлическими шипами.

Внесезонные покрышки оснащаются продуманным рисунком протектора. Благодаря ему удаляется влага из-под колес. Такие изделия являются эффективными в районах, где выпадает минимальное количество снега, а обледенение не наблюдается.

Летние покрышки гарантируют устойчивую езду на любом дорожном покрытии. Для таких изделий при изготовлении резины используются специальные добавки, которые позволяют без проблем перемещаться по бездорожью, а также гарантирует хорошую управляемость автомобиля во время дождя.