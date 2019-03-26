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«Богемскую рапсодию»о Фредди Меркьюри без ЛГБТ-сцен покажут в Китае

Из прокатной версии для КНР убрали сцены гомосексуальной тематики, кадры целующихся мужчин, слово «гей» и сцену переодевания участников Queen в женскую одежду.

26.03.2019 Фото: jovemnerd.com.br Один комментарий
 
Богемскую рапсодиюо Фредди Меркьюри без ЛГБТ сцен покажут в Китае

На съемках фильма

Более двух минут вырезано из фильма о группе Queen Богемская рапсодия», который вышел в проекта в Китае 22 марта.

Как уточняет CNN, из прокатной версии для КНР убрали сцены гомосексуальной тематики, в частности, кадры целующихся мужчин и слово «гей». Кроме того, вырезанной оказалась целая сцена подготовки участников группы к съемках в клипе на песню I Want To Break Free, в котором они переодеты в женскую одежду. Как отмечает CNN, в китайской версии зрителям сразу показывают недовольную реакцию музыкантов на запрет клипа на канале MTV, что кажется нелогичным без предыстории.
Фильм повествует о жизни и карьере вокалиста Queen Фредди Меркьюри, который стал ЛГБТ-иконой и умер от СПИДа в возрасте 45 лет.

В 2016 году в Китае была запрещена демонстрация «ненормального сексуального поведения», включая демонстрацию гомосексуальных отношений на телевидении или онлайн. Гомосексуализм в Китае не является нарушением закона, в 2001 году он был исключен из перечня психических заболеваний.

Источник: Интерфакс


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(1) Комментарий

  1. Гость

    Фильм просто Супер но с ЛГБТ сценами перебор.

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