Росгвардия спецбригадой охраняет Крымский мост

Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в Керчи для охраны Крымского моста, рассказал в интервью РИА Новости директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.

Подразделение располагает большим арсеналом средств, способных предотвратить любую диверсию как с суши, так и с акватории, отметил он.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.

Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением на полгода.

Запуск поездов запланирован на декабрь 2019-го. В воскресенье строители установили все пролеты железнодорожной части.

Источник: РИА Новости