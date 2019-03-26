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Часы чиновника-взяточника из Росрезерва ушли с молотка за 224 тыс. рублей

Это были последние часы из богатой коллекции Ильгиза Гарифуллина. Audemars Piguet, Zenith и Luminor panerai были проданы на аукционе 7 марта на общую сумму в 1,2 млн руб.

26.03.2019 Фото: nsk.rbc.ru Нет комментариев
 
Часы чиновника взяточника из Росрезерва ушли с молотка за 224 тыс. рублей

Распродают чиновничье имущество

Наручные часы бывшего главы Росрезерва по Сибирскому федеральному округу Ильгиза Гарифуллина проданы почти за четверть миллиона рублей.

Торги начались 25 марта. В них приняли участие 24 участника. Победитель аукциона предложил за часы Ulysse Nardin 224 тыс. руб. при стартовой цене в 23,3 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте торгов.

Всего у Гарифуллина было изъято 14 часов. На аукционы регионального Росимущества попали четверо часов, которые были проданы почти за полтора млн руб. В ведомстве РБК Новосибирск пояснили, что остальные 10 часов были с драгоценными камнями, и Росимущество вернуло их приставам. По закону их дальнейшую судьбу должен определять Минфин.

Трое других элитных часов Audemars Piguet, Zenith и Luminor panerai были проданы на аукционе 7 марта на общую сумму в 1,2 млн руб. Это почти в три раза выше стартовой цены.

В результате часы Audemars Piguet, выставленные по начальной цене в 247,6 тыс. руб., были проданы в два с половиной раза дороже, за 614 тыс. руб. Часы марки Zenith, которые на старте стоили 105,7 тыс. руб., ушли за 294 тыс. руб. (почти втрое дороже). Итальянские часы Luminor panerai: с 96,4 тыс. руб. поднялись на аукционе до 301,6 тыс. руб.

История с оценкой

В ТУ Росимущества РБК Новосибирск рассказывали, что сначала организация, проводившая оценку общую рыночную стоимость набора часов, определила ее в 136 тыс. руб.

«Основной причиной такой оценки явилось отсутствие документов, подтверждающих, что оцениваются оригиналы брендов, а не реплики и копии. Потому оценщик применил аналоги, исходя из того, что часы не являются оригиналами», — пояснила замруководителя регионального Росимущества Ирина Гусева. Однако несоответствие рыночным ценам было установлено, сделка по продаже часов аннулирована, договор с недобросовестным оценщиком расторгли.

Источник: РБК


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