Нерентабельно: Кассу по приему платежей за коммуналку закрыли из-за дорогой аренды в Бердске

Ответил на главный вопрос пенсионеров директор РКЦ Рамиз Масимов «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 25 марта. Стариков интересовало, почему их родную кассу в доме № 174 по ул. Островского закрыли.

Как выяснилось, аренда здания оказалась для РКЦ нерентабельна. Бердский Комбинат бытовых услуг предложил арендаторам снять помещение за более высокую цену чем в прошлом году, а руководство РКЦ с этим не согласилось.

-Понимание, что людям неудобно есть. Будем как-то решать проблему, — прокомментировал ситуацию «Курьер. Среда. Бердск» директор Расчетно-кассового центра.

Напомним, что нарекания в сторону РКЦ посыпались в «Курьер. Среда. Бердск утром 15 марта. Пожилая бердчанка Алла Павловна рассказала редакции, что кассу в доме №174 по ул. Островского закрыли. Теперь жителям кварталов 18, 21 и 40 кварталов приходится ходить в соседние РКЦ за километр, чтобы оплатить коммуналку.

-Платят за услуги ЖКХ в кассах в основном пенсионеры. Мне 75 лет, я скоро свое имя не смогу вспомнить, не то, чтобы с интернетом знакомиться или автоматами, терминалами. Скажите, как хотя бы сообщать показания по телефону? Дважды ходить на дальние расстояния мне тяжело, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» старушка.

По словам Аллы Павловны, во многих кассах «маленькие закутки», пенсионеры вынуждены ожидать своей очереди на улице, да и скамеечек для пожилых посетителей в кассах нет.

-Зашла в не «свою» кассу, посмотрела на толпу, подумала «Мама, родная!» и ушла. Как нам быть теперь? Куда сообщать показания? — поинтересовалась старушка.

Возможно, в ближайшее время пенсионерам не придется преодолевать километры по слякоти, чтобы заплатить за коммунальные услуги.