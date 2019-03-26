Нерентабельно: Кассу по приему платежей за коммуналку закрыли из-за дорогой аренды в Бердске

Раньше бердчане сетовали на то. что в кассе не хватает работающих окон
Ответил на главный вопрос пенсионеров директор РКЦ Рамиз Масимов «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 25 марта. Стариков интересовало, почему их родную кассу в доме № 174 по ул. Островского закрыли.
Как выяснилось, аренда здания оказалась для РКЦ нерентабельна. Бердский Комбинат бытовых услуг предложил арендаторам снять помещение за более высокую цену чем в прошлом году, а руководство РКЦ с этим не согласилось.
-Понимание, что людям неудобно есть. Будем как-то решать проблему, — прокомментировал ситуацию «Курьер. Среда. Бердск» директор Расчетно-кассового центра.
Напомним, что нарекания в сторону РКЦ посыпались в «Курьер. Среда. Бердск утром 15 марта. Пожилая бердчанка Алла Павловна рассказала редакции, что кассу в доме №174 по ул. Островского закрыли. Теперь жителям кварталов 18, 21 и 40 кварталов приходится ходить в соседние РКЦ за километр, чтобы оплатить коммуналку.
-Платят за услуги ЖКХ в кассах в основном пенсионеры. Мне 75 лет, я скоро свое имя не смогу вспомнить, не то, чтобы с интернетом знакомиться или автоматами, терминалами. Скажите, как хотя бы сообщать показания по телефону? Дважды ходить на дальние расстояния мне тяжело, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» старушка.
По словам Аллы Павловны, во многих кассах «маленькие закутки», пенсионеры вынуждены ожидать своей очереди на улице, да и скамеечек для пожилых посетителей в кассах нет.
-Зашла в не «свою» кассу, посмотрела на толпу, подумала «Мама, родная!» и ушла. Как нам быть теперь? Куда сообщать показания? — поинтересовалась старушка.
Возможно, в ближайшее время пенсионерам не придется преодолевать километры по слякоти, чтобы заплатить за коммунальные услуги.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Не удобно?
Да неудобно. Очереди толпятся во всех РКЦ в округе.
По часу и больше ждём очередь. Как-то идёт это всё новое,-
чем новее тем труднее людям, не всем конечно.
3 0
Ну ниче… ща нам тут некоторые комментаторы расскажут что все это фигня и мелочи..
А главное, что теперь гадкого посредника нет, который делала людям удобно!
1 2
Ой , не могу , ну каждый день мешками деньги вывозят , а за аренду им дорого .
1 0