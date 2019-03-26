Вернуться уволенную из-за фото в купальнике учительницу-моржа просит министр Алтайского края

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко оказался не меньше других ошарашен историей с увольнением преподавателя 13-ой барнаульской школы Татьяны Кувшинниковой.

— Современной школе нужны педагоги, которые пропагандируют здоровый образ жизни, спорт. Уверен, что противоречия между поколениями были есть и будут. В таких ситуациях призвал бы быть друг к другу более терпимыми и сохранять выдержку.

Лично я не вижу ничего предосудительного в фотографиях, которые педагог-спортсмен выложила на своей странице в соцсети. Мало того, предлагаю Татьяне прийти ко мне на приём. Думаю, сможем предложить ей достойные вакансии.

Осуждать иные мнения, в том числе директора 13-й школы впрочем не берусь. В любом инциденте нужно объективно разбираться. Часто эмоции бывают выше разумных решений.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», симпатичная и спортивная молодая педагог Татьяна Кувшинникова, занимающаяся зимним плаванием, уволилась из образовательного учреждения после того, как оказалась под чересчур придирчивым взглядом мамы одного из школьников, пожаловавшейся директору школы на «наряд» учителя, оказавшийся на фото в соцсетях.

В свою очередь взрослая женщина-директор, которая придерживается «традиционных» пониманий морального облика педагога, высказал девушке свои претензии по поводу её «внешнего вида». Ситуация привела к написанию Татьяной заявления «по собственному желанию».

Со слов Татьяны Кувшинниковой, она давно увлекается моржеванием, и снимок был сделан в декабре 2018 года во время мероприятия, проводимого Алтайской федерацией закаливания и зимнего плавания «Белые медведи».

«Мы выступали на площади Октября, было массовое обливание водой. После этого мы поехали на озеро Пионерское. Специально не стала фотографироваться в купальнике, надела платье. Но в итоге получилось еще хуже – оказывается, так тоже нельзя», — рассказала журналистам учительница.

Интерес к истории проявили журналисты из Москвы, подавшие своё видение истории в программе «Человек и Закон».

Источник: новостиалтая.рф