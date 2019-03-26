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Вернуться уволенную из-за фото в купальнике учительницу-моржа просит министр Алтайского края

На Татьяну Кувшинникову начали давить по инициативе родителей. И педагогу пришлось уволиться по собственному желанию. Чиновники считают иначе — нужно пропагандировать здоровый образ жизни среди детей.

26.03.2019 Фото: соцсети 3 коммент.
 
Вернуться уволенную из за фото в купальнике учительницу моржа просит министр Алтайского края

Татьяна Кувшинникова занимается зимним планванием

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко оказался не меньше других ошарашен историей с увольнением преподавателя 13-ой барнаульской школы Татьяны Кувшинниковой.

— Современной школе нужны педагоги, которые пропагандируют здоровый образ жизни, спорт. Уверен, что противоречия между поколениями были есть и будут. В таких ситуациях призвал бы быть друг к другу более терпимыми и сохранять выдержку.

Лично я не вижу ничего предосудительного в фотографиях, которые педагог-спортсмен выложила на своей странице в соцсети. Мало того, предлагаю Татьяне прийти ко мне на приём. Думаю, сможем предложить ей достойные вакансии.

Осуждать иные мнения, в том числе директора 13-й школы впрочем не берусь. В любом инциденте нужно объективно разбираться. Часто эмоции бывают выше разумных решений.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», симпатичная и спортивная молодая педагог Татьяна Кувшинникова, занимающаяся зимним плаванием, уволилась из образовательного учреждения после того, как оказалась под чересчур придирчивым взглядом мамы одного из школьников, пожаловавшейся директору школы на «наряд» учителя, оказавшийся на фото в соцсетях.

В свою очередь взрослая женщина-директор, которая придерживается «традиционных» пониманий морального облика педагога, высказал девушке свои претензии по поводу её «внешнего вида». Ситуация привела к написанию Татьяной заявления «по собственному желанию».

Со слов Татьяны Кувшинниковой, она давно увлекается моржеванием, и снимок был сделан в декабре 2018 года во время мероприятия, проводимого Алтайской федерацией закаливания и зимнего плавания «Белые медведи».

«Мы выступали на площади Октября, было массовое обливание водой. После этого мы поехали на озеро Пионерское. Специально не стала фотографироваться в купальнике, надела платье. Но в итоге получилось еще хуже – оказывается, так тоже нельзя», — рассказала журналистам учительница.

Интерес к истории проявили журналисты из Москвы, подавшие своё видение истории в программе «Человек и Закон».

Источник: новостиалтая.рф


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Приучили народец оскорбляться — вот вам и результат…

    Одна яжемама оскорбилась, села стучать, трусливая директор уволила чтобы «как бы чего не вышло…».

    А вы говорите нет в РФии идеологии. Да вот же она!

    Thumb up 6 Thumb down 0

  2. Омоним

    Увольнять надо директора, а не учительницу, ибо директор наносит реальный вред.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  3. Зелёная

    Фото просто замечательное!
    Равно, как и сама девушка, запечатлённая в момент демонстрации физкультурного упражнения. Она же качает пресс, держа корпус на весу, опираясь на вытянутых руках!
    Жаль, что день был не яркий, чуточку маловато света, пасмурновато.
    А так — шик-блеск!
    Достойное фото! Достойная девушка! *OK* *BRAVO*

    Thumb up 5 Thumb down 0

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