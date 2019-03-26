Убитые дороги: Именем «пятого дня Сталинградской битвы» требуют назвать улицы из-за ям жители Бердска

-Днем еще можно заняться «фигурным катанием», а ночью 50 процентов того, что ты угодишь в дыру на дороге, — делится впечатлениями о езде по бердской автомагистрали водитель со стажем Александр.

Совсем недавно в «Курьер. Среда. Бердск» писал житель города, требуя переименовать улицу Промышленную в Буерачною. Многие читатели поддержали креативную идею, озвучивая свои варианты новых имен для улиц. Так, улицу Попова бердчане предложили переименовать в «Дырочную», «Ямочную» или, например, «именем пятого дня Сталинградской битвы».

Водители назвали самые убитые дороги Бердска: Химзаводская, Промышленная, Боровая, Комсомольская, переходящая в Красную Сибирь, а «Курьер. Среда. Бердск» прокатился по разбитым дорогам и снял на видео ощущение пассажира при движении автомобиля по главным городским улицам. Стоит отметить, что не вся протяженность городских дорог оставляет желать лучшего. Дыры и ямы встречаются на определенных участках магистрали, с которой, пожалуй, может справиться и ямочный ремонт.

Автор видео Марина Волкова



Автор видео Марина Волкова



Безусловно, с наступлением весны, когда дороги обнажаются и освобождаются от снега и наледи, у горожан возникает масса вопросов. Например, кто в ответе за ремонт, пусть даже и ямочный.

— Изношенность асфальтобетона дает о себе знать. Появляются ямы, потому что выкрашивается старый асфальт. Есть неприятные участки на дорогах, — признал вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. — Есть ямы на Красной Сибири, Боровой, Химзаводской. Мы все это знаем. Составлена карта наиболее опасных участков.

Уже сегодня бердская власть начала в аварийном порядке «замазывать» горячей смесью самые опасные участки дорог.

18 марта залили бетоном провал на ул. Первомайской, куда накануне провалилась «Хонда», сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В тот же день положили асфальт на пересечении улиц Красноармейской и Павлова, где открылась огромная яма, реально угрожавшая автомобилистам.

В первую очередь будут ремонтировать эти дороги, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

-Используем инфракрасную установку для нагрева, асфальтовую крошку и битум. Бригада уже работает по графику этим методом, — отметил вице-мэр.

Автор видео Марина Волкова



На те деньги, которые выделены на ямочный ремонт бердских дорог хватит, чтобы привести в порядок 10-12 тыс. кв. метров асфальта. По оценке замглавы, это третья часть дорожного покрытия, которая реально нуждается в ремонте.

Всего на дороги в этом году выделено 16 млн рублей. В эту сумму входят щебенение, аварийный и ямочный ремонт. Один квадратный метр асфальта стоит 850 рублей. Власть Бердска объявила аукционы на поиск подрядчика. Сейчас приступили к аварийному ремонту, чтобы просто можно было проехать по дороге. К ямочному приступят летом, когда дороги просохнут.

Автор видео Марина Волкова



-Сейчас ямочный ремонт делать нельзя, потому что основание влажное. Темп аварийного ремонта пока не высокий, так как асфальтовые заводы пока не работают. Они начнут работать тогда, когда будут уверены в большом спросе. Не будут же они из-за пяти тонн завод включать. Пока работаем асфальтовой крошкой, — рассказал Захаров.

Становись в очередь

Чиновники и общественность вечером 11 апреля обсудят проект «Безопасные и качественные автодороги» на 2020 год.

Возможно, уже в следующем году новый асфальт будет красоваться дорогах по ул. Черемушной (от ул. Боровая до ООТ «Раздольный»), по ул. Новосибирской (от трассы Р-256 до ул. Пирогова), а также участок дороги ул. Боровой (от ул. Лунной до ул. Черемушной).

В этом году по этой программе отремонтируют улицу Лунную и несколько улиц в Новом поселке.

А вот дорога на ул. Первомайской в Бердске по меньшей мере еще на год останется в заплатках. Несмотря на то, что проект реконструкции улицы за 1,2 млн рублей утвержден еще в 2016 году, есть непреодолимые проблемы.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, глобальному ремонту мешают частники:

-Они имеют свою территорию на ул. Первомайской — от ул. Вокзальной до ул. Ленина. Надо сними согласовывать, чтобы они подарили городу свои участки.

По словам Захарова, в частной собственности находятся не только тротуары и обочины, но и часть дороги, все парковки. По большей части территория до бордюрного камня.

-Как работать по тротуару, если там частная территория? Воткнуть освещение нельзя — частная территория. Никто не хочет отдавать свою территорию. Готовы продать, — отметил вице-мэр, подчеркнув, что у Бердска нет денег на выкуп земли.

Поэтому пока городу придется довольствоваться ямочным ремонтом одной из главных улиц Бердска. Пока территория не принадлежит муниципалитету, «заводить» туда федеральные деньги город не имеет права. А речь идет о десятках, если не сотнях миллионов рублей.

Все же Владимир Захаров уверен, что и Первомайская, и другие бердские дороги за последние несколько лет стали значительно лучше. Он утверждает, что участки проезжей части, где делали ямочный ремонт, целы.

За последние 4 года нет ни одной жалобы, что карты отваливаются, как было раньше. Сейчас все держится, где мы большими картами ямы прогнали. Может, где-то есть. Но мы научились — аварийным ремонтом пройдем, заплатки поставим. На улицах Химзаводской, Боровой, на Красной Сибири и в этом году будем делать картами. Со временем приведем Бердск в порядок. В том числе и ул. Первомайскую, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

Автор видео Марина Волкова

