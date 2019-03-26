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Застроить лес домами рядом с Голубым озером предложили в Бердске

Идею для проекта генплана строить на убыточной базе отдыха жилье отклонили бердские чиновники.

26.03.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой 3 коммент.
 
Застроить лес домами рядом с Голубым озером предложили в Бердске

Местоположение рассматриваемой под жилую застройку территории

На заседании комиссии по подготовке проекта генерального плана города Бердска его члены обсуждали 16 вопросов. Одним их них было обращение ООО «Голубое озеро». Поступило предложение внести изменения в карту функциональных зон в отношении земельных участков 54:32:010766:457, 54:32:010766:458, 54:32:010766:138, 54:32:010766:3 путем изменения зоны на жилую застройку.

«В настоящее время участок огорожен промышленным железобетонным забором, база отдыха убыточна и не в состоянии поддерживать соответствующий месту уровень благоустройства. Указанная территория станет удобной локацией, безопасным и организованным местом проживания и отдыха бердчан», — сказано в обращении.

Данное обращение было отклонено. Об этом членам комиссии сообщил начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.

-Больше ни у кого никаких предложений не было, кроме как отклонить, — отметил Каравайцев.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Свежо предание, да верится с трудом……

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  2. a.danilov

    «база отдыха убыточна и не в состоянии поддерживать соответствующий месту уровень благоустройства.» ©

    Ещё бы! Раньше она была можно сказать в глуши лесной. А сейчас её коттеджи подпирают.
    Дайте попробую угадать: застраивать будет тот же кто и базу Арктур в своё время «приобрёл»?

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  3. Adeli

    Голубое озеро тоже можно понять. Раньше на площадке турбазы можно было провести фестиваль (там много лет проводился например байк-фест «Обская волна», можно было пошуметь и запустить салют. Сейчас вокруг — жилая застройка, массовые скопления людей на турбазе теперь «мешают» окружающим.

    По этому пункту получения прибыли Голубое озеро проиграло. Оно и так не много зарабатывает, а тут из-за изменившихся условий теряет последнее. То, что Голубое озеро будет застроено — лишь вопрос времени.

    У нас вообще ВСЁ мешает: аэродром жужжит, турбазы шумят, животные воняют. Всех — за 101 километр!

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