Застроить лес домами рядом с Голубым озером предложили в Бердске

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Свежо предание, да верится с трудом……
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«база отдыха убыточна и не в состоянии поддерживать соответствующий месту уровень благоустройства.» ©
Ещё бы! Раньше она была можно сказать в глуши лесной. А сейчас её коттеджи подпирают.
Дайте попробую угадать: застраивать будет тот же кто и базу Арктур в своё время «приобрёл»?
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Голубое озеро тоже можно понять. Раньше на площадке турбазы можно было провести фестиваль (там много лет проводился например байк-фест «Обская волна», можно было пошуметь и запустить салют. Сейчас вокруг — жилая застройка, массовые скопления людей на турбазе теперь «мешают» окружающим.
По этому пункту получения прибыли Голубое озеро проиграло. Оно и так не много зарабатывает, а тут из-за изменившихся условий теряет последнее. То, что Голубое озеро будет застроено — лишь вопрос времени.
У нас вообще ВСЁ мешает: аэродром жужжит, турбазы шумят, животные воняют. Всех — за 101 километр!
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