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Туман окутает Бердск и трассу Р-256

Если предел видимости 20 м, не следует ехать быстрее 10 км/ч. Но если видимость в тумане не превышает двух метров, то безопаснее всего остановиться и переждать, пока погодные условия не улучшатся.(СОВЕТЫ МЧС)

26.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Туман окутает Бердск и трассу Р 256

Туман на дорогах опасен

В период ранней весны обстановка на дорогах области осложняется за счет гололеда. При минусовой температуре в ночное время дороги становятся скользкими. Кроме того одним из самых опасных природных явлений для водителя является туман, так как большое количество аварий происходит по причине плохой видимости. Специалисты главка МЧС России по Новосибирской области призывают автомобилистов соблюдать правила безопасности на скользкой дороге и в условиях низкой видимости в туманную погоду.

-Важно помнить о том, что при гололеде сцепление колес с поверхностью трассы ухудшается. При движении соблюдайте дистанцию, перед поворотом и остановкой притормаживайте заранее. Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений нужно снизить скорость до минимума. Особенное внимание уделите безопасности на дороге, выезжая за город. Избегайте резких маневрирований и обгонов. Не выезжайте на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению по гололеду, — предупреждают спасатели.

При сильном снижении видимости практически не играют роли водительский стаж и возможности даже самых лучших моделей автомобилей. Если есть возможность не ехать во время за город, лучше от этого воздержаться. Если же туман застал вас в пути, необходимо помнить о том, что из-за влажности на дороге, тормозной путь автомобиля будет намного длиннее. По этой причине лучше снизить скорость до того уровня, который позволит вовремя и правильно среагировать в случае опасности. Например, если предел видимости – 20 метров, не следует ехать быстрее 10 км/ч. Но если видимость в тумане не превышает 2-х метров, то безопаснее всего остановиться и переждать пока погодные условия не улучшатся. Так же как и на скользкой дороге, следует избегать резких поворотов и торможений.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует немедленно сообщить по телефону 112.


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