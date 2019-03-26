Забреют в армию отчисленных из вузов студентов Бердска

С 1 апреля начнется весенний призыв новобранцев в ряды Вооруженных сил в Бердске.
Как рассказал 25 марта на совещании чиновников и.о. военкома Николай Тарасенко, бердский военный комиссариат заканчивает первоначальную постановку на учет граждан 2002 года рождения. На воинский учет поставлено 525 человек, из них проходят дополнительные обследования 16 человек. Проводятся мероприятия по подготовке к весенней призывной кампании 2019 года, которая начнется с 1 апреля согласно указу президента. Задание на призыв, установленный на весну 2019 года, 66 человек.
Мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался, выполняет ли военкомат поставленную задачу.
— Пока да. Много очень сейчас идет отчисленных из высших учебных заведений. Отчисляются по различным причинам, в том числе по неуспеваемости. Думаю, что выполним, — отметил Тарасенко.
Мэр обратился к начальнику управления образования Жанне Тузовой, не настораживает ли ее, что бердские студенты становятся неуспевающими.
— Настораживает. Пусть государству служат тогда, раз не умеют учиться, — акцентировал Тузова.
— Так это плохо, что, видимо, не доучили, — парировал мэр.
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Очень почетно служить в армии, особенно в таком великом государстве как путинская Россия!
Если повезет, то армия даже может обеспечить турпоездку в жаркую страну, можно приобрести бронзовый загар)
Армия с Арматами и Кузями безусловно внушает трепет врагам, ведь мало кто может уничтожать собственные самолеты как обстрелом так и при посадке на авиакрейсер))
К тому же очень полезно вымыть из голов молодых парней всякую чушь, которую они могли случайно подцепить в ВУЗе. Стране нужны особо одаренные избиратели, а то по опросам в последнее время их кол-во сокращается.
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«Забреют в армию»?
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