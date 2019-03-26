Набор книг для мам «Мое солнышко» повторно издан в Бердске

Второй год в роддоме Бердска будет вручаться каждой маме подарок — книги «Мое солнышко», созданные Издательским домом «БукЪвица» по инициативе мэра Бердска.

В наборе — книга со стихами и рисунками для детей, пособие по уходу за новорожденным «Заботливая мама», сборник колыбельных песен.

Идея выпустить сборник полезных советов для мам зародилась летом 2017 года в мэрии Бердска. В 2018 году работа над проектом продолжилась, в книжку с советами внесли актуальную информацию по прививкам, размеру детских пособий и т. д. 25 марта вновь изданные комплекты книги «приехали» в Бердск из типографии.

Первая книга называется «Заботливая мама». В ней собраны советы для новоиспеченных мам и пап, ответы на спорные и важные вопросы: как правильно кормить грудью; что делать, чтобы появилось материнское молоко; что нужно малышу в первые дни жизни; как справиться с послеродовой депрессией; как меняется женское здоровье после рождения ребенка; надо ли пеленать малыша; как вовремя выявить ДЦП у ребенка; что делать мамам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию; какие выплаты положены при рождении ребенка; о чем нужно знать и помнить папе и многое-многое другое.

Это небольшой путеводитель по миру материнства. Для молодых родителей он может стать настольной книгой. А для тех, кто уже не в первый раз уносит с собой из роддома самый ценный в мире кулечек, — шпаргалкой или напоминалкой. В любом случае, иметь такую книжку под рукой всем мамам и папам будет полезно, тем более, что основана она местном материале.

Вторая книга носит название «Мамина песня». В ней собраны ласковые и нежные колыбельные, смешные потешки и легкие стишки, которые мамы могут напевать и рассказывать дочке или сыночку. Говорят, что голос мамы — это проводник малыша в наш большой и загадочный мир. В маминой песне важны не вокальные данные, а забота, любовь и сам момент общения матери и дитя. Сотрудники Центральной библиотечной системы Бердска специально для этой книжки отобрали самые трогательные, забавные и известные прибаутки и песенки.

А третья книга предназначена для самих малышей — маленьких бердчан. Когда они немного подрастут и уже с интересом начнут разглядывать картинки и предметы, мамы и папы смогут дать им в руки замечательную книжку «При солнышке тепло, а при матери — добро». Теплые и милые рисунки заслуженной художницы России из Бердска Хельги Грамма не оставят равнодушными ни самих крошек, ни их родителей. Все 12 страничек этой книжки изготовлены из плотного картона, чтобы малюткам было удобнее ее перелистывать. В этой книжке детки найдут маленькую разноцветную улитку, доброго ежика, сказочных бабочек, летний дождик и еще много всего простого и удивительного.

Новый набор «Мое солнышко» в красивой упаковке совершенно бесплатно вручается всем роженицам в бердском роддоме.

Как считает глава города, книжки из набора «Мое солнышко» не исключат общение со старшим поколением, а, наоборот, подтолкнут молодых мам и пап к общению к своими родителями. Они будут делиться прочитанной информацией, спрашивать, как поступали они, обмениваться мнениями. Появится простой диалог. Так будет укрепляться связь поколений.