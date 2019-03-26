Отключат горячую воду на 5 дней в 17 домах, детсаду, школе и колледже Бердска

Комбинат бытовых услуг Бердска сегодня, 26 марта, сообщил об отключении горячей воды.

-В связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-1Б будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам: ул. К. Маркса, 15, 20, 21, 22, 22А; ул. Ленина, 28, 30, 32; ул. Первомайская, 19; ул. Суворова, 1; ул. Пархоменко, 4, 6; ул. Ломоносова, 33, 35; ул. Островского, 45, 45/1, 47, детский сад №25, школа №1, политехнический колледж.

Горячее водоснабжение здесь отключат с 9.00 понедельника, 1 апреля, до 16.00, пятницы, 5 апреля.