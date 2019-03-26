Twitter штрафуют за отказ хранить данные пользователей в России

Судья Антон Козырев судебного участка № 422 по Таганскому району Москвы рассматривает административный протокол, составленный Роскомнадзором в отношении компании Twitter по статье 19.7 КоАП (непредоставление информации) — в ведомстве считают, что соцсеть нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России. По этой статье компании грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей. В случае, если компания будет привлечена к ответственности по протоколу, ей дадут от шести месяцев до года на реализацию требований Роскомнадзора.

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13:28

В декабре 2018 года Роскомнадзор направил в адрес Twitter и Facebook уведомления о необходимости соблюдать закон о локализации данных пользователей и хранить их на территории России, в случае неисполнения пригрозив штрафом в размере 5 тысяч рублей, после назначения которого компаниям будет дан срок — от шести месяцев до года — на реализацию требования регулятора.

Через несколько недель представители Twitter предложили Роскомнадзору провести встречу для обсуждения вопроса о локализации персональных данных, по результатам которой ведомство сообщило, что Twitter и Facebook передали нужные сведения. Однако ответ компаний ведомство не устроил — в Роскомнадзоре его назвали «формальным», не содержащим конкретики «ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем».

В результате спустя месяц Роскомнадзор составил протоколы по статье 19.7 КоАП (непредоставление информации) — сперва в отношении Twitter, а через неделю — в отношении Facebook. Для юридических лиц эта статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей.

14:40

Судья Антон Козырев решил пообщаться с журналистами перед началом заседания. «Всех приветствую категорически на нашем славном участке», — говорит он. Когда журналисты пытаются сфотографировать Козырева, судья улыбается и шутит: «Ну зачем, и так прославлюсь на весь мир». Перечисляя телекомпании, которые аккредитовались на съемку, судья останавливается на «Звезде» и Russia Today: «Ну, как говорится, фейк ньюс, как ваши западные коллеги говорят!».

Ненадолго судья выходит, потом возвращается и открывает заседание.

— Организацию назовите, — обращается он к представительнице соцсети.

— Twitter Inc., — отвечает она.

— Месторасположение?

— США, Калифорния, Сан-Франциско, 945525, Маркет-стрит, №900.

14:43

Представительница соцсети подает письменные объяснения с ходатайством о прекращении производства.

Она поясняет: компания не может быть привлечена к административной ответственности, потому что отсутствует состав правонарушения, регулятор вышел за пределы полномочий, был допущен ряд существенных нарушений.

Представительница соцсети начинает перечислять нарушения: «В деле мы не увидели повода к возбуждению. К нам потенциально применимы три повода из КоАП, но заявления граждан не упоминаются, у компании ничего не требовали, документы, которые бы подтверждали ведомственное взаимодействие, в деле также отсутствуют».

14:52

«Кроме того, — продолжает представительница Twitter, — из протокола и по результатам составления непонятно, за что конкретно компания привлекается к ответственности. Понятно, что речь идет о письме от 17 декабря 2018 года. Что отсутствие ответа на него составляет существо статьи 19.7 КоАП, при этом в протоколе есть ряд ссылок на иную переписку. Если мы обратимся к тексту протокола, идет ссылка на это письмо, но на письмо от 17 декабря был дан ответ Twitter Inc. 19 декабря 2018 года. Шла дальнейшая переписка с Роскомнадзором, включая это письмо, и в этой переписке Роскомнадзор не указывал, что сведения недостаточны, хотя шла рабочая переписка, с согласованием встреч. Это свидетельствует о добросовестности моего подзащитного.

Третий момент: мы полагаем, что напрямую обязанности о предоставлении информации о соблюдении закона о персональных данных у заявителя отсутствуют. Полномочия на составление протокола не подтверждены лицом, составившим протокол. Более подробно — в письменных пояснениях», — говорит представительница компании и садится.

Судья удаляется для вынесения определения по ходатайству о прекращении производства.

15:35

Судья возвращается в зал. Он очень быстро читает определение — в удовлетворении ходатайства отказано.

Судья возвращается к рассмотрению протокола. Он зачитывает его — в документе говорится, что компания Twitter «допустила непредоставление государственному органу информации». При использовании твиттера, отмечают в Роскомнадзоре, предоставляются данные о лице, относящиеся к персональным данным, следовательно, компания «признается оператором, на которого распространяются требования». При этом серверы с базами данных компании находятся в США и Евросоюзе. Роскомнадзор, следует из протокола, имеет право запрашивать данные, а оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по запросу в течение 30 дней о результатах принятых мер по хранению данных на территории России. Twitter уведомляли об этом в письме; 19 января в ходе рабочей встречи с Роскомнадзором ведомство получило ответ, но необходимая ведомству информация так и не была предоставлена. Таким образом, компания допустила административное правонарушение.

15:38

— Признает ли иностранное юридическое лицо совершение правонарушения? — спрашивает судья.

— Нет, не признает. Мы в материалах не видим повода для возбуждения дела. Какого-то ведомственного рапорта, письма, который мог бы служить поводом, в деле не имеется, что представляет собой грубое нарушение.

Представительница компании говорит, что из текста протокола следует отсутствие состава: велась переписка в ответ на письмо 17 декабря, и не было указано, что информация не предоставляется или предоставляется несвоевременно. «Тем не менее именно неответ якобы на письмо положен в основу протокола», — говорит она.

Судья и представительница Twitter обсуждают ходатайство, в котором просили внести в протокол некие аудиозаписи. В протоколе есть только данные о вручении ходатайства, но не о его разрешении по существу. Устно представителю компании сообщили, что ходатайство было удовлетворено, говорита представительница соцсети.

— У меня такой вопрос: а чем вообще компания Twitter занимается? Род деятельности? — спрашивает судья.

— Такую информацию у меня не запрашивали.

— Вы представляете интересы юрлица в суде, хотелось бы знать общую информацию!

— В предмет протокола не входит, поэтому я не могу ответить.

Судья говорит, что хочет допросить сотрудника Роскомнадзора, составившего протокол — Воробьева. Судья объявляет перерыв в 10 минут, чтобы выяснить, есть ли у свидетеля возможность прибыть в суд сегодня.

15:47

Вернувшись, судья откладывает заседание до 15:30 29 марта. «Вам будет предоставлено время для того, чтобы вы поняли, чем занимаются ваши доверители в РФ и вообще», — обращается он к представительнице соцсети. Напоследок он желает зрителям заседания хороших выходных.

Источник: zona.media