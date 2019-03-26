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Бесхозное здание без окон и дверей горело в Бердске

Площадь пожара составила 2 кв. метра. Мэр Евгений Шестернин поручил подчиненным найти собственника строения и передать информацию пожарным.

26.03.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Бесхозное здание без окон и дверей горело в Бердске

В заброшенных зданиях часто возникают пожары

Шесть пожаров произошло на прошлой неделе в Бердске.

Все шесть случаев — это тушение мусора на территории города, сообщил на совещании чиновников 25 марта замначальника отдела надзорной деятельности по Бердску Руслан Безносенко.

— Мусор горел на контейнерных площадках, в мусороприемниках многоквартирных жилых домов. На одном загорании остановлюсь более подробно. 23 марта в 14.15 горел мусор в неэксплуатируемом здании на площади 2 кв. метра по адресу: ул. Ленина, 130. Это кирпичное одноэтажное здание, без окон, без дверей, в которое имеется свободный доступ посторонних лиц. По данному пожару направлен запрос для получения информации, на чьем балансе находится здание. Необходимо провести работу по недопущению посторонних в данное здание, — рассказал Безносенко.

Руслан Безносенко отметил, что с 1 января 2019 года законодательством отменено такое определение как «загорание». Сейчас все пожары, включая мусор и траву, являются пожарами. Поэтому в весенний период по всем возгораниям травы и мусора будут проводиться предварительные проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства и при выявлении нарушений требований пожарной безопасности будут приниматься меры административного воздействия в рамках кодекса об административных правонарушениях. Это будет касаться как граждан, так должностных и юридических лиц, подчеркнул Руслан Михайлович.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил отделу имущественных отношений разобраться с тем, кто является собственником горевшего здания и передать информацию в отдел надзорной деятельности.


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