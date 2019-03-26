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Увеличить цену на игристое вино предложил Минфин

Сейчас минимальная стоимость этого напитка установлена на уровне 164 рублей за 0,75 л. Финансовое ведомство хочет повысить ее на 26% — до 207 рублей за аналогичный объем.

26.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Увеличить цену на игристое вино предложил Минфин

Алкогольные напитки дорожают

Минфин предложил изменить минимальную розничную цену (МРЦ) на игристое вино, говорится в законопроекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 25 марта.

Сейчас МРЦ на напиток установлена на уровне 164 рублей за 0,75 л. Финансовое ведомство предложило повысить ее на 26% — до 207 рублей за аналогичный объем.

При этом минимальную отпускную цену завода-производителя предлагается установить на уровне 143 рублей вместо 115 рублей, оптовую — 172 рублей вместо 133 рублей.

В пояснительной записке к документу говорится, что Минфин решил прибегнуть к таким мерам в связи с увеличением с 2016 по 2019 год ставок акциза, НДС, тарифов на электроэнергию, стоимости винограда и др.

Кроме того, в ведомстве ожидают, что повышение минимальных цен на игристое вино позволит создать нормальную конкурентную среду на рынке сбыта, вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию, способствовать защите российского производителя и увеличить поступления в бюджет.

Ранее в марте «Известия» писали, что Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил Минфину установить МРЦ на пиво на уровне 35 рублей за объем 0,5 л. В союзе производителей полагают, что это позволит поднять качество продукции, так как слишком низкая цена говорит о сомнительном качестве пенного напитка и вызывает вопросы к легальности его производства.

Источник: iz.ru


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