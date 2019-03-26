КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю квартиру/89138984582/ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
Продам 1-ю кв. 89138984582 ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
Продам 2-ую квартиру! 89137665850 Светлана
Продам 1-ую квартиру! 8-9137665850 Светлана
Продам 3-х комн. кв-ру
продам студию
продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Бердск не будет кладбищем: 40 га земли отвели для могил

Жалобы примет омбудсмен от жителей Бердска

Twitter штрафуют за отказ хранить данные пользователей в России

Сталкеры-патриоты пройдут полосу препятствий в Бердске

Застроить лес домами рядом с Голубым озером предложили в Бердске

Увеличить цену на игристое вино предложил Минфин

Туман окутает Бердск и трассу Р-256

Бесхозное здание без окон и дверей горело в Бердске

Фотомарафон «Пасхальный звон» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Набор книг для мам «Мое солнышко» повторно издан в Бердске

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста РФ

Певец накануне получил двойной перелом ноги, упав возле дома на скользкой дороге.

26.03.2019 Фото: Стоп-кадр с видео Один комментарий
 
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста РФ

Дима Билан на вручении награды

Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры Владимира Мединского. Получивший до этого травму певец вышел на сцену на костылях, чтобы принять награду.
Торжественная церемония награждения прошла в День работника культуры в атриуме Большого театра.

«Потрясающий день, солнце, невероятно. Я, казалось бы, не спортсмен, хотя сегодня с такими гаджетами. Мне, конечно, невероятно приятно находиться в этом зале, быть оцененным так высоко», — сказал он.

Билан выразил благодарность министерству культуры, своей родине Кабардино-Балкарии, педагогам.
На сцену певец поднялся на костылях, но без гипса. Помимо этого, он выступал на костылях во время вручения премии BraVo в Кремлевском дворце.

Травма
Артист недавно получил двойной перелом ноги возле своего дома, поскользнувшись на льду. Он рассказал, что выступил с концертом в Санкт-Петербурге, несмотря на предупреждения хирургов. На следующий день после инцидента уже была назначена операция, однако из-за концерта Билан ее отложил.

«Пластину принял решение ставить после шоу, хоть и хирурги были крайне против! И это не геройство!» – написал он в Instagram.

Билан выразил благодарность своим поклонникам за поддержку.

Вручение наград
Мединский вручил культуры государственные и ведомственные награды деятелям культуры и искусства. Среди них были режиссер Федор Бондарчук, художественный руководитель театра имени Сац Георгий Исаакян и другие деятели.

Министр поздравил собравшихся с профессиональным праздником — Днем работника культуры. В своей речи он отметил, что последние годы государство уделяет особое внимание развитию культуры.
«Сейчас у нас год театра, во-вторых, начата реализация нацпроекта, в-третьих, реализуется государственная программа поддержки культуры, результаты которой ощущает каждый из вас в профессиональной деятельности», — сказал глава Минкультуры.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Оставят без горячей воды 1 апреля центр Бердска Бердск не будет кладбищем: 40 га земли отвели для могил Жалобы примет омбудсмен от жителей Бердска

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Аж на костылях прибежал,а то вдруг забудут :-D

    Thumb up 0 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на ремонт телевизоров
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика