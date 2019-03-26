Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста РФ

Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры Владимира Мединского. Получивший до этого травму певец вышел на сцену на костылях, чтобы принять награду.

Торжественная церемония награждения прошла в День работника культуры в атриуме Большого театра.

«Потрясающий день, солнце, невероятно. Я, казалось бы, не спортсмен, хотя сегодня с такими гаджетами. Мне, конечно, невероятно приятно находиться в этом зале, быть оцененным так высоко», — сказал он.

Билан выразил благодарность министерству культуры, своей родине Кабардино-Балкарии, педагогам.

На сцену певец поднялся на костылях, но без гипса. Помимо этого, он выступал на костылях во время вручения премии BraVo в Кремлевском дворце.

Травма

Артист недавно получил двойной перелом ноги возле своего дома, поскользнувшись на льду. Он рассказал, что выступил с концертом в Санкт-Петербурге, несмотря на предупреждения хирургов. На следующий день после инцидента уже была назначена операция, однако из-за концерта Билан ее отложил.

«Пластину принял решение ставить после шоу, хоть и хирурги были крайне против! И это не геройство!» – написал он в Instagram.

Билан выразил благодарность своим поклонникам за поддержку.

Вручение наград

Мединский вручил культуры государственные и ведомственные награды деятелям культуры и искусства. Среди них были режиссер Федор Бондарчук, художественный руководитель театра имени Сац Георгий Исаакян и другие деятели.

Министр поздравил собравшихся с профессиональным праздником — Днем работника культуры. В своей речи он отметил, что последние годы государство уделяет особое внимание развитию культуры.

«Сейчас у нас год театра, во-вторых, начата реализация нацпроекта, в-третьих, реализуется государственная программа поддержки культуры, результаты которой ощущает каждый из вас в профессиональной деятельности», — сказал глава Минкультуры.

Источник: РИА Новости