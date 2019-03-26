Аварийное жилье на 106 млрд рублей расселят в России за три года

Правительство России постановило предоставить Фонду ЖКХ в 2019-2021 годах для финансовой поддержки региональных программ расселения аварийного жилья 106,2 миллиарда рублей.

В 2019 году на расселение аварийного жилья в регионах выделяется 35,4 миллиарда рублей, в 2020 и 2021 годах — по 35,42 миллиарда рублей, уточняется в постановлении, опубликованном в понедельник на сайте правительства.

В России в ближайшие три года планируется расселить 2,14 миллиона квадратных метров аварийного жилья, в которых проживают 117 тысяч человек. В частности, в 2019 году предполагается расселить 140 тысяч квадратных метров, в 2020 и 2021 годах — по 1 миллиону квадратных метров.

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» имеет крупнейший бюджет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» – 507,2 миллиарда рублей. В его рамках за шесть лет в России планируется расселить из аварийного жилья более 530 тысяч человек.

Источник: realty.ria.ru