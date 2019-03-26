Сталкеры-патриоты пройдут полосу препятствий в Бердске

26-27 марта в Бердске состоится военно-спортивная игра «Разведрейд (город)» с участием военно-патриотических клубов. При проведении игры используется авторский военно-спортивный комплекс «Модульная полоса препятствий ВСК «Сталкер», созданный при поддержке Фонда президентских грантов.

Для участия военно-спортивной игре приглашаются команды военно-патриотических клубов, объединений и юнармейских отрядов РО ВВПОД «Юнармия» Новосибирской области в двух возрастных категориях.

Все модули полосы препятствий представляют собой набор основных препятствий, моделирующих разрушенный город. В процессе преодоления полосы препятствий команде необходимо продемонстрировать навыки командного взаимодействия и тактической выучки. Для максимального погружения выполнения боевой задачи будет применена фонограмма боя.

Основные задачи игры: внедрение в систему подготовки воспитанников передовых технологий и формирование единой образовательной и воспитательной среды в молодежных объединениях, повышение уровня организационно-методического сопровождения мероприятий, популяризации юнармейского движения среди учащихся образовательных учреждений и молодежи Новосибирской области, службы в Вооруженных силах и занятий военно-прикладными видами спорта.

Военно-спортивная игра «Разведрейд» открывает серию военно-спортивных игр в рамках программы «Полигон твоих возможностей», окончанием которой станет финальная игра в Новосибирске.

Источник: tvzvezda.ru