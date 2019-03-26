Сталкеры-патриоты пройдут полосу препятствий в Бердске

Модульная полоса препятствий «Сталкер» будет использована в военно-спортивной игре юнармейцев в Новосибирской области
26-27 марта в Бердске состоится военно-спортивная игра «Разведрейд (город)» с участием военно-патриотических клубов. При проведении игры используется авторский военно-спортивный комплекс «Модульная полоса препятствий ВСК «Сталкер», созданный при поддержке Фонда президентских грантов.
Для участия военно-спортивной игре приглашаются команды военно-патриотических клубов, объединений и юнармейских отрядов РО ВВПОД «Юнармия» Новосибирской области в двух возрастных категориях.
Все модули полосы препятствий представляют собой набор основных препятствий, моделирующих разрушенный город. В процессе преодоления полосы препятствий команде необходимо продемонстрировать навыки командного взаимодействия и тактической выучки. Для максимального погружения выполнения боевой задачи будет применена фонограмма боя.
Основные задачи игры: внедрение в систему подготовки воспитанников передовых технологий и формирование единой образовательной и воспитательной среды в молодежных объединениях, повышение уровня организационно-методического сопровождения мероприятий, популяризации юнармейского движения среди учащихся образовательных учреждений и молодежи Новосибирской области, службы в Вооруженных силах и занятий военно-прикладными видами спорта.
Военно-спортивная игра «Разведрейд» открывает серию военно-спортивных игр в рамках программы «Полигон твоих возможностей», окончанием которой станет финальная игра в Новосибирске.
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Сталкер (от англ. stalking, произносится «сто́кинг» — преследование) — нежелательное навязчивое внимание к одному человеку со стороны другого человека или группы людей. Сталкинг является формой домогательства и запугивания; как правило, выражается в преследовании жертвы, слежении за ней. Сталкер — человек, осуществляющий сталкинг. Типичное поведение сталкеров включает постоянные телефонные звонки и оскорбления по телефону, посылку нежелательных подарков, выслеживание и шпионаж, нежелательную электронную почту и другие виды оскорблений по Интернету, а также угрозы или запугивающие действия.
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Это восхитительно!!!
Страна несет потери в оборонительных войнах в Сирии и Украине, поэтому очень важно восполнение армейских рядов подготовленными физически и умственно истинными патриотами.
Ведь всем известно, что процветают те страны, где много истинных патриотов и бойцов разных силовых подразделений, где много рогозиных, пригожиных и золотовых, а не те, где комфортно работать разным там Илонам Маскам, Цукербергам да Дуровым.
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