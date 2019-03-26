Более 25 000 договоров на вывоз мусора заключили в Бердске

За прошлую неделю в отдел энергетики и ЖКХ в рамках горячей линии поступило 28 обращений от жителей Бердска. Основной вопрос, с которым обращаются жители — это новая система регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщила на совещании чиновников 25 марта заместитель начальника отдела энергетики и ЖКХ Наталья Басалаева.

— По информации регионального оператора «Экологии-Новосибирск» на сегодняшний день заключили договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами юридические лица — около 3000, физические лица — 22166 (сюда входят индивидуальные жилые дома, многоквартирные дома, где выбран непосредственный способ управления, и собственники жилых помещений, в которых перешли на прямые договоры с региональным оператором), — отметила Басалаева.

С целью заключения договоров с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами управляющими организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Бердска, направлены в адрес регионального оператора схемы, карты, сведения и информация о проживающих. Данные документы находятся на рассмотрении в ООО «Экология-Новосибирск».

— Мы хвалились тем, что удалось предоставить в городе рабочее место представителю регионального оператора. Я давал поручение проверить, как осуществляется прием граждан: комфортность, удобство и получение информации, — обратился к Наталье Владимировне мэр Бердска Евгений Шестернин.

По словам Басалаевой, она не готова что-то сказать по данному вопросу.

Мэр поручил сразу же после аппаратного совещания выехать специалистам на место, где ведет прием представитель регоператора, и вечером этого же дня представить ему полученную информацию.