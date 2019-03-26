Более 25 000 договоров на вывоз мусора заключили в Бердске

Управляющие организации, обслуживающие многоквартирные дома, должны сообщать перевозчику, что с контейнерной площадки нужно вывезти крупногабаритный мусор
За прошлую неделю в отдел энергетики и ЖКХ в рамках горячей линии поступило 28 обращений от жителей Бердска. Основной вопрос, с которым обращаются жители — это новая система регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщила на совещании чиновников 25 марта заместитель начальника отдела энергетики и ЖКХ Наталья Басалаева.
— По информации регионального оператора «Экологии-Новосибирск» на сегодняшний день заключили договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами юридические лица — около 3000, физические лица — 22166 (сюда входят индивидуальные жилые дома, многоквартирные дома, где выбран непосредственный способ управления, и собственники жилых помещений, в которых перешли на прямые договоры с региональным оператором), — отметила Басалаева.
С целью заключения договоров с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами управляющими организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Бердска, направлены в адрес регионального оператора схемы, карты, сведения и информация о проживающих. Данные документы находятся на рассмотрении в ООО «Экология-Новосибирск».
— Мы хвалились тем, что удалось предоставить в городе рабочее место представителю регионального оператора. Я давал поручение проверить, как осуществляется прием граждан: комфортность, удобство и получение информации, — обратился к Наталье Владимировне мэр Бердска Евгений Шестернин.
По словам Басалаевой, она не готова что-то сказать по данному вопросу.
Мэр поручил сразу же после аппаратного совещания выехать специалистам на место, где ведет прием представитель регоператора, и вечером этого же дня представить ему полученную информацию.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Комфорт ……….?? что это такое когда по 4-5 часов люди в очереди
6 0
курьер прошу уточнить 25000 договоров это в Бердске или все таки по области.А вообще пока не будет адекватного тарифа надо игнорировать все эти договора Мусорщики должны были сначало свои деньги вложить в обустройство полигонов в мусорные площадки а потом с народа деньги собирать . А сейчас очередной лохотрон напоминает Мы соберем с Вас денежку устроим свою жизнь а вот потом если что останется начнем собирать мусор по всей области обустроим современные полигоны по переработке и назовем все это емким словом НЬЮ -ВАСЮКИ .
11 1
начисления будут идти, читайте закон. и не вводите никого в заблуждение своей болтовней, закон уродский, но не заключение договоров от задолженности никого не освободит, только копиться долг будет!
заключали договор, перед нами было 4 человека, сидели в очереди 2 (!!!) часа, одна девочка принимает, пока каждому объяснит по 10 раз, пока договор заключат..
2 2
Да, оцените как работает представитель РЕГОПЕРАТОРА в Бердске! Начните с условий, наличия столов, стульев, шкафов, сейфов, где хранят копии ПАСПОРТОВ, СНИЛСОВ, ИНН — персональных данных граждан.
7 0
Практически ничего не изменилось со времен уважаемого Остапа Ибрагимовича. Мечта о Рио-де-Жанейро тревожит умы сторонников ковров-самолетов и скатертей-самобранок. Только эволюция не стоит на месте. И гениальность великого комбинатора уже давно сменилась на настойчивый азарт современных шариковых. «Зарабатывать» можно на всем. Теперь — на мусоре, а еще можно на фекалиях. Дойдет и до этого. Цель экономической политики — урвать где можно, даже не обосновывая свои потребности. Народ, дай миллион, дай миллион…
6 0
У этого «явления» есть и плюс: все Канары будут заселены шариковыми. Только вот беда: уедут одни народятся новые. Это зараза, это эпидемия. Накормить шариковых невозможно.
1 0
Все правильно. Необоснованное изъятие сверхприбыли не должно вызывать у доноров беспокойство и раздражение. Денежки любят тишину. Тогда они текут не ручейком, а речкой.
5 0
Когда мэр говорит о комфорте подписания договоров, создаётся впечатление, что он издевается. Он и прокуратура могли бы вникнуть, почему людей заставляют подписать договора с монополистом по «бешеным» тарифам? Почему люди в трех многоквартирных домах за два контейнера должны плотить более 200000руб в месяц?
6 0