Как разваливающиеся маршрутки получают техосмотр и возят людей?

В рубрику «Сообщи свою новость» написал Дима Гудзик:

-Значит, у нас нас физлица за поддельный техосмотр — штраф, ну и пусть 800₽, но факт. Так получилось, что несколько дней ездил на общественном транспорте. (Как жаль, что тут нельзя материться 🤬) у нас есть какие-то надзорные органы? Как эти разваливающиеся маршрутки получают техосмотр и возят людей? У них постоянно горит «чек», не ясно, о чем говорящий, постоянно у них горит «абс».

Газаните именно на этой до Речного, и обязательно спереди. Печка на всю катушки, на улице плюс, по просьбе убавить — «Машина греться начнёт», у кого-то затягивает окна. Сегодня после Разъезда Иня в сторону Бердска водитель у «Ленты» пролетел по ж/д путям, и тут началось: люфт руля такой, и ходовые такой пипец, что водитель ловил свою «Газель» ещё метров 200-250.

Следовательно вывод: дядя, который владеет этим парком преследует, конечно, только коммерческую цель и на людей ему насрать, как и тем, кто этим трахомам выдаёт техосмотр. Но вы хоть по переду ходовку сделайте и сход / развал.

И ещё, была тут новость, что кто-то там проверял маршрут 16 или какой-то там, не важно, написали что «нарушений не выявлено». Куда вы смотрели — кто бы знал?