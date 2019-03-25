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Как разваливающиеся маршрутки получают техосмотр и возят людей?

Сегодня после Разъезда Иня в сторону Бердска водитель у «Ленты» пролетел по ж/д путям, и тут началось: люфт руля и ходовые такой пипец, что водитель ловил свою «Газель» ещё метров 200-250.

25.03.2019 3 коммент.
 
Как разваливающиеся маршрутки получают техосмотр и возят людей?

Автор предлагает запомнить эту маршрутку

В рубрику «Сообщи свою новость» написал Дима Гудзик:

-Значит, у нас нас физлица за поддельный техосмотр — штраф, ну и пусть 800₽, но факт. Так получилось, что несколько дней ездил на общественном транспорте. (Как жаль, что тут нельзя материться 🤬) у нас есть какие-то надзорные органы? Как эти разваливающиеся маршрутки получают техосмотр и возят людей? У них постоянно горит «чек», не ясно, о чем говорящий, постоянно у них горит «абс».

Газаните именно на этой до Речного, и обязательно спереди. Печка на всю катушки, на улице плюс, по просьбе убавить — «Машина греться начнёт», у кого-то затягивает окна. Сегодня после Разъезда Иня в сторону Бердска водитель у «Ленты» пролетел по ж/д путям, и тут началось: люфт руля такой, и ходовые такой пипец, что водитель ловил свою «Газель» ещё метров 200-250.

Следовательно вывод: дядя, который владеет этим парком преследует, конечно, только коммерческую цель и на людей ему насрать, как и тем, кто этим трахомам выдаёт техосмотр. Но вы хоть по переду ходовку сделайте и сход / развал.

И ещё, была тут новость, что кто-то там проверял маршрут 16 или какой-то там, не важно, написали что «нарушений не выявлено». Куда вы смотрели — кто бы знал?


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Всё просто — водитель ходит в церковь а проверяющий — в ресторан и точно знает на чем нельзя ездить. *CRAZY*

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  2. пассажир

    Кто бы из администрации города обратил внимание на водителей маршруток №16, людей кавказской национальности. Вечно недовольны, ведут себя по хамски. Такое ощущение, что он ХОЗЯИН. В маршрутках очень сильный запах бензина и сигарет, грязь, двери плохо закрываются. Разрешают ездить стоя большому количеству пассажиров. Хотя было уже много замечаний к этому маршруту, но реакции-ноль.

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  3. Аноним

    Ну если нет понятия про люфт руля и ходовую часть автомобиля, то не надо тут чушь писать…

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