Как разваливающиеся маршрутки получают техосмотр и возят людей?

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Всё просто — водитель ходит в церковь а проверяющий — в ресторан и точно знает на чем нельзя ездить.
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Кто бы из администрации города обратил внимание на водителей маршруток №16, людей кавказской национальности. Вечно недовольны, ведут себя по хамски. Такое ощущение, что он ХОЗЯИН. В маршрутках очень сильный запах бензина и сигарет, грязь, двери плохо закрываются. Разрешают ездить стоя большому количеству пассажиров. Хотя было уже много замечаний к этому маршруту, но реакции-ноль.
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Ну если нет понятия про люфт руля и ходовую часть автомобиля, то не надо тут чушь писать…
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