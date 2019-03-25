Взрыв газа разрушил дом на Кубани. Двое пострадали

Хлопок газа произошел в восьмиквартирном одноэтажном доме Тимашевского района сегодня, 25 марта. В результате пострадало два человека, они госпитализированы в районную больницу.

Сообщение о хлопке газа поступило в МЧС в 11:31 утра. Дом находится по адресу: Тимашевский район, садовое товарищество «Прогресс», ул. Колхозная.

«По прибытию к месту происшествия установлено, что произошел хлопок газового баллона без последующего горения», – сообщили в пресс-службе управления МЧС по Краснодарскому краю.

В результате две квартиры обрушились, госпитализированы два человека. В управлении СКР по Краснодарскому краю добавили, что пострадавшими оказались 20-летняя девушка и 28-летний мужчина. В ЦКР Тимашевского района им оказана медицинская помощь.

Кроме того, частичному повреждению подверглось соседнее жилище. Сейчас в готовности находится пункт временного размещения вместимостью 120 человек.

На месте работают оперативно-следственная группа Следственного управления СК РФ, криминалисты и сотрудники газовой службы.