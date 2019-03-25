В морге рядом с трупами и формалином хранили тонны детского питания в Югорске

В здании городского морга Югорска (ХМАО) хранится несколько тонн коробок с детским питанием. Об этом «URA.RU» сообщил депутат местной думы Антон Пантин: вместе с сотрудниками полиции он поучаствовал в осмотре помещения по сигналу одного из жителей.

«Деятельность в здании продолжается, сам морг и судмедэкспертиза работают ежедневно, и там, скорее всего, хранятся формалин, фенол, тимол, сулема и другие сильнейшие яды, которые используют для обработки трупов. Картон для них не помеха. Даже испарений некоторых достаточно для отравления человека, не говоря уже о ребенке», — сообщил народный избранник агентству. На месте уже побывали представители правоохранительных органов, которые произвели осмотр помещения.

В администрации Югорска в беседе с корреспондентом «URA.RU» сказали, что не могут комментировать произошедшее, поскольку деятельность морга, как и городской больницы Югорска, относится к окружному департаменту здравоохранения. В ведомстве пока не прокомментировали ситуацию. Главврач больницы Югорска Андрей Маренко попросил отправить в его адрес официальный запрос.

По словам Антона Пантина, сейчас правоохранительными органами ведется доследственная проверка. Самого депутата, помимо опасений в небезопасности нахождения детского питания в здании морга, волнует еще и вопрос длительности его хранения там. По его информации, коробки там могут находиться с прошлой осени.

«В то время, как многие семьи вынуждены на мизерное пособие по уходу за ребенком или на последние деньги покупать питание своим детям в магазинах, тут стоит огромное количество коробок», — подчеркнул депутат.

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Источник: ura.news