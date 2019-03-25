Евро взлетит во вторник до 72,92 рубля

Официальны курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки — до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки — до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 55,1 копейки, составив 68,2899 рубля.

Источник: РИА Новости