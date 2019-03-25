КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-х комн. кв-ру
продам студию
продам студию
продам студию
продам студию
Продам 2-комнатную квартиру
Продам 1 к квартиру Лунная 17
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Евро взлетит во вторник до 72,92 рубля

Снизит тариф на мусор строительство мусорного завода в Бердске

В морге рядом с трупами и формалином хранили тонны детского питания в Югорске

Срочно отключили горячую воду в нескольких домах центра Бердска

Сотрудник СБУ работал на российские спецслужбы после майдана

Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Домохозяйка от ЛДПР победила на выборах мэра Усть-Илимска

Школьное питание не волнует родителей учеников в Бердске

За $400 млн «Роскосмос» модернизирует «Союз» для турполетов к Луне

Быстрый и недорогой способ попасть с рекламой на сайт «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Сотрудник СБУ работал на российские спецслужбы после майдана

В Москве выступил Василий Прозоров. Он утверждает, что Киев имеет прямое отношение к гибели малайзийского Boeing MH17 над Донбассом, и Порошенко заранее знал об этом.

25.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Сотрудник СБУ работал на российские спецслужбы после майдана

Спецслужбы Украины якобы снабжали оружием добровольцев

Экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко отдавал распоряжение снабжать добровольческие батальоны стрелковым вооружением, заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

«Он (Наливайченко) отдавал распоряжения снабжать эти батальоны стрелковым оружием. Я знаю, что именно за его подписью шли бумаги в министерство обороны и МВД с просьбой обеспечить эти батальоны как средствами защиты, так и техникой», — заявил Прозоров на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» в Москве, передает РИА Новости.

 

«С 1999 года до 2018 года я являлся сотрудником Службы безопасности Украины, причем с мая 2014 года работал в центральном аппарате, штабе АТО (антитеррористической операции. — РБК), — заявил он. — С апреля 2014 я добровольно по идеологическим мотивам оказывал содействие России в получении информации».

По словам Прозорова, речь идет в том числе об информации о деятельности украинских силовиков в районе проведения АТО.

В качестве подтверждения работы на СБУ он представил грамоту, выданную ему за «высокий профессионализм и приверженность делу укрепления государственной безопасности Украины», и удостоверение профсоюза ветеранов Украины, в котором говорится о награждении медалью «За службу государству».

Он рассказал, что у него есть подтверждения причастности украинской стороны к крушению малайзийского Boeing MH17 над Донбассом. По его мнению, о том, что лайнер будет сбит в небе над юго-востоком Украины, заранее знал президент Петр Порошенко.

В качестве доводов к своим словам он указал на «феноменально быструю реакцию украинского руководства» на крушение самолета, а также на то, что украинские власти не приняли решение закрыть воздушное пространство над районом, где уже несколько месяцев велись боевые действия. Прозоров указал, что к сокрытию следов Киева в катастрофе, были причастны нынешний замглавы администрации президента Украины Валерий Кондратюк и начальник главного управления разведки Минобороны Василий Бурба.

Самолет Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в июле 2014 года на востоке Украины. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов. Объединенная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из установки «Бук», которая принадлежала 53-й зенитной бригаде, базирующейся в Курской области. К ополченцам «Бук» попал после того, как его доставили на Украину. В Москве причастность к катастрофе отрицают и заверяют, что ракету направили на территорию воинской части на территории Тернопольской области еще во времена СССР.

По словам Прозорова, украинские спецслужбы убили многих лидеров и боевых командиров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, передает РБК.

«Их ликвидация — это действия специальных служб Украины, а мысль о том, что это внутренние разборки, внушается подразделением информационно-психологических операций СБУ, ВС Украины», — заверил он, добавив, что убийства полевых командиров Моторолы и Гиви — результат спецопераций СБУ.

Экс-сотрудник спецслужб Украины в ходе пресс-конференции затронул и многие другие темы. Например, он заявил, что популярный Telegram-канал «СталинГулаг» создан и контролируется Киевом.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Бросали технику и сбегали от инспекторов ГИМС рыбаки в Бердске Бердск занял 2 место в первенстве региона по лыжным гонкам «Серебряная снежинка» Как разваливающиеся маршрутки получают техосмотр и возят людей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Имплантат + коронка = 44000 руб. под КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика