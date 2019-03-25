Сотрудник СБУ работал на российские спецслужбы после майдана

Экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко отдавал распоряжение снабжать добровольческие батальоны стрелковым вооружением, заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

«Он (Наливайченко) отдавал распоряжения снабжать эти батальоны стрелковым оружием. Я знаю, что именно за его подписью шли бумаги в министерство обороны и МВД с просьбой обеспечить эти батальоны как средствами защиты, так и техникой», — заявил Прозоров на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» в Москве, передает РИА Новости.

«С 1999 года до 2018 года я являлся сотрудником Службы безопасности Украины, причем с мая 2014 года работал в центральном аппарате, штабе АТО (антитеррористической операции. — РБК), — заявил он. — С апреля 2014 я добровольно по идеологическим мотивам оказывал содействие России в получении информации».

По словам Прозорова, речь идет в том числе об информации о деятельности украинских силовиков в районе проведения АТО.

В качестве подтверждения работы на СБУ он представил грамоту, выданную ему за «высокий профессионализм и приверженность делу укрепления государственной безопасности Украины», и удостоверение профсоюза ветеранов Украины, в котором говорится о награждении медалью «За службу государству».

Он рассказал, что у него есть подтверждения причастности украинской стороны к крушению малайзийского Boeing MH17 над Донбассом. По его мнению, о том, что лайнер будет сбит в небе над юго-востоком Украины, заранее знал президент Петр Порошенко.

В качестве доводов к своим словам он указал на «феноменально быструю реакцию украинского руководства» на крушение самолета, а также на то, что украинские власти не приняли решение закрыть воздушное пространство над районом, где уже несколько месяцев велись боевые действия. Прозоров указал, что к сокрытию следов Киева в катастрофе, были причастны нынешний замглавы администрации президента Украины Валерий Кондратюк и начальник главного управления разведки Минобороны Василий Бурба.

Самолет Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в июле 2014 года на востоке Украины. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов. Объединенная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из установки «Бук», которая принадлежала 53-й зенитной бригаде, базирующейся в Курской области. К ополченцам «Бук» попал после того, как его доставили на Украину. В Москве причастность к катастрофе отрицают и заверяют, что ракету направили на территорию воинской части на территории Тернопольской области еще во времена СССР.

По словам Прозорова, украинские спецслужбы убили многих лидеров и боевых командиров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, передает РБК.

«Их ликвидация — это действия специальных служб Украины, а мысль о том, что это внутренние разборки, внушается подразделением информационно-психологических операций СБУ, ВС Украины», — заверил он, добавив, что убийства полевых командиров Моторолы и Гиви — результат спецопераций СБУ.

Экс-сотрудник спецслужб Украины в ходе пресс-конференции затронул и многие другие темы. Например, он заявил, что популярный Telegram-канал «СталинГулаг» создан и контролируется Киевом.