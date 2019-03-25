Домохозяйка от ЛДПР победила на выборах мэра Усть-Илимска

Досрочные выборы мэра состоялись в воскресенье в городе Усть-Илимск Иркутской области, прежний глава которого Вакиль Тулубаев ушел в отставку в январе текущего года, проиграв суд с депутатами местной думы.
Согласно данным ГАС «Выборы», большинство голосов на выборах набрала домохозяйка Анна Щекина, которая была выдвинута партией ЛДПР. За нее проголосовали 7 тыс. 241 человек, или 43,85% пришедших на выборы.
Ближайший конкурент победителя, председатель городской думы Сергей Зацепин, выдвигавшийся «Единой Россией», набрал 37,34% голосов. За него проголосовали 6 тыс. 166 жителей Усть-Илимска.
Участвовавшая в выборах от «Справедливой России» продавец Ирина Кондратьева получила 6,3%. На последнем месте с 2% домохозяйка Екатерина Сазонова от «Городов России».
Ранее сообщалось, что в мэры Усть-Илимска пытались выдвинуться 11 человек. Из них пяти самовыдвиженцам и кандидату от партии «Родина» было отказано в регистрации. Регистрация самовыдвиженца, депутата городской думы Наиля Гарипова была отменена по решению суда, в который обратилась Сазонова с жалобой на нарушения при сборе подписей.
Ранее также сообщалось, что 16 января текущего года мэр Усть-Илимска Вакиль Тулубаев подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. В этот день городской суд отказал в удовлетворении исков мэра, администрации и прокуратуры Усть-Илимска о признании незаконным решения городской думы о неудовлетворительной оценке деятельности Тулубаева, что давало право депутатам отправить градоначальника в отставку.
Тулубаев был избран мэром Усть-Илимска 13 сентября 2015 года. Выдвигался от «Единой России», которой также принадлежит большинство в гордуме.
Прежний мэр Владимир Ташкинов в апреле 2017 года был приговорен к 11 годам колонии строгого режима за получение взяток на 11 млн руб. Он был избран в марте 2010 года от партии «Справедливая Россия» и сложил полномочия после ареста в апреле 2015 года.
Предшественник Ташкинова Виктор Дорошок в 2009 году был осужден на девять лет за организацию убийства местного предпринимателя.
Усть-Илимск — промышленный город на севере Иркутской области. Население — 82,5 тыс. человек. Основа экономики — добыча и переработка древесины. Срок полномочий мэра — пять лет.
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где то это уже было….
про кухарок, управляющих государством?… да вроде нет…
а…. вспомнил: выбрали недавно одного инженеришку без опыта управлять городом… а посколько он вообще ничего не понимал, то натащил друганов своих вороватых со всех окрестных городов — теперь все вместе чалятся на зоне…
помните? Потапов вроде фамилия….
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Да да,точно! И город это кажется….ээээ…толи Пердском толи Бердском назывался
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Да не толи март тогда был пьяный.
толи пьянь в марте руководила.Столбовое дворянство.
Харда марины по простыням в окна лазили рукой водить.
Потом профи потоп из говен устроили..Так и сказали чтоб морем пахло… граф кожа.
и виконт шерть.Барон деля зверь соврать не даст.
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Вообще я полагаю это проклятие купца гороха.
Так он и сказал здесь будет город заложен.
по дешевке..и с большим дисконтом.
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…барышня к тому же лет на 7-8 моложе классического бердского примера. Это тоже минус.
Посмотрим, может Вольфович будет руководить …удалённо.
0 1
«выбрали недавно одного инженеришку без опыта управлять городом… а посколько он вообще ничего не понимал, то натащил друганов своих вороватых со всех окрестных городов»
Сдается мне, что натащил друганов своих он не потому, что ничего не понимал, а именно потому, что понимал, насколько хороший шанс ему выпал обогатиться. Да и друганы у него под стать были не случайно.
Я был уверен и останусь уверенным в том, что любой руководитель прежде всего должен быть честным. Если он будет таким, то и специалистов к себе в команду будет выбирать честных.
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НВР — ЕР хотят во власть, но отрицательный рейтинг партии не позволяет их самовыдвиженцам ассоциировать свою кандидатуру с ПЖиВ.
— С другой стороны, непритязательную домохозяйку легче и дешевле завербовать, чем избалованного деньгами и властью олигарха, — решили в ЕР.
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Сейчас позиция большинства хоть кто только не из единой России
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Согласен, Единая Россия умеет «побеждать» исключительно путём административного давления, вбросов и прочих фальсификаций.
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А путин и иже с ним разве политики!? Такие же кухаркины дети, только боле вороватые. Что с Россией стало? Сырьем пробавляемся, офшоры организовали, ТОРЫ идиотские, на 49 лет 1 га леса за 230 рублей. Торы не подчиняются правительству, что хочу, то там ворочу. Что там еще?
Тут от ума зависит. Можно столько наворотить!
От этих кухаркиных голова в завихрении.
Другое меня беспокоит. Ведь сколько тупости у … Соринку видят и обсасывают годами, бревно по голове шарашит и тупость никак выбить не получается.
Олигархия миллиардами, миллиардами долларов (не рублями) гребет из России. Вот что должно всех беспокоить! Да и что с кухаркиных взять-то.
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Поздно ФАГ.Едим в японию… микаду ловить.
Как споймаем так сразу его делаем мэром бердска.
У всех всякие понимашь а у нас микада с японии..
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Ну всё,этот ФАГ опять разнылся…!
Никакой грамматики,давно уже её забыл,а лезет обсуждать политиков и их дела.Что вы пишите:»А путин и иже с ним политики!?».В.Путин,если вам не известно,является президентом России и пишится в любом случае с большой буквы,и не надо их нехорошими словами называть,ведь недаром вышла поправка к Закону о защите власти,органов,и лиц от всяких посягательств.А вы что делаете:»Такие же кухаркины дети,только боле вороватые».
Если что,за эти слова вам прийдётся отвечать,вы поняли?
Языком болтать — это не лес ворочать.В Воркуте вам будет более понятно,чем отличается пивная/забегаловка/,от заготовки леса.Когда это,наконец-то,до вас дойдёт???
Человек —-
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Всем понятно, что на любых, даже относительно честных выборах любого уровня, представители «Единой России» с треском проиграют, тут видать что-то не доработали, учителя не довбросали бюллетени и вот нате.
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Из «Свободная пресса» 25 марта 15-12 —
=…Щекина призналась, что имеет мало управленческого опыта, а потому ее первым заместителем станет политик Анатолий Дубас, которому она доверяет, как себе.
Щекина подчеркнула, что испытывает «радость и гордость за то, что люди сами решили, кто будет стоять у руля». Говоря о своей биографии, Анна рассказала, что получила среднее специальное образование по специальности секретарь-референт и документовед. Воспитывает шестилетнего сына.
«И да, на заметку холостякам — я не замужем, в активном поиске!», — цитирует Щекину «КП»…=
— Результат этого Избирательного процесса в Усть-Илимске ярчайший пример того, как не должны происходить Выборы руководителя.
Снятие на этапе предвыборной гонки некоторых, кажущихся вполне достойными участия в Выборах кандидатов, нередко вызывает удивление и вопрос. Подобное выглядит как некое «зачищение поляны» и подталкивание избирателей к протестному голосованию — хоть за чёрта, но не за тех, кто пытается применить давление .
Это по сути протестное голосование даёт понять положение дел в городе, располагающем потенциалом для нормальной жизни .
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У власти всё начинает вываливаться из рук — и скандальная губернаторская кампания осенью, и вчерашняя победа никому неизвестной домохозяйки в неком уездном городе, где население снова голосовало не за домохозяйку, а против власти.
Власть очевидно утрачивает контроль и управляемость. Она еще может фальсифицировать, и без сомнения, этой осенью приписки и откровенные подтасовки будут носить невиданный ранее масштаб, но проблему это не снимает — ненависть к власти уже ощущается везде: и в мятежных мегаполисах, и в патриархальной провинции. Воры достали всех. (с)
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