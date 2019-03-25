Ростелеком впервые стал партнером Тотального диктанта в Новосибирске

Компания стала городским партнером события в Новосибирске и организовала одну из площадок для тех, кто хочет проверить свою грамотность, в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ).
13 апреля вице-президент- директор МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин выступит перед новосибирцами в качестве «диктатора».
«Мы впервые поддержали проект, который объединил ценителей русского языка по всему миру. Навык привычного для всех письма сейчас постепенно утрачивается, поэтому популяризация грамотности дорогого стоит. Наши цели во многом совпадают: «Ростелеком» старается охватить как самые маленькие и отдаленные населенные пункты, так и целые континенты и даже МКС, чтобы дать возможность на равных условиях иметь доступ к необходимым интернет-ресурсам. Тотальный диктант также открыт для всех и дает возможность каждому стать частью этого глобального образовательного марафона», – отметил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» Николай Зенин. «Мы рады, что в акцию вовлекаются такие крупные и надежные компании как «Ростелеком», – отметил координатор Тотального диктанта в Новосибирске Андрей Поздняков. – Надеемся, что наше сотрудничество с крупнейшим оператором цифровых услуг в России будет продолжаться и расширяться».
21 и 22 марта представители «Ростелекома» вместе со штабом Тотального диктанта встречали автопробег «Тотальное путешествие» на пути из прошлогодней столицы акции – Владивостока – в столицу 2019 года Таллин.
Справка: Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Впервые он состоялся в 2004 году как студенческая инициатива «Глум-Клуба» – творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. Первыми «диктаторами» – с 2004 по 2008 год – были преподаватели НГУ. Авторами «Диктанта» в разные годы становились известные российские писатели: А. Иванов, Д. Рубина, Б. Стругацкий, Е. Водолазкин, Д. Быков, Г. Яхина, З. Прилепин и другие. В этом году автором стал Павел Басинский. За 15 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2018 году акция прошла в 1021 населенных пунктах, охватив 76 стран, ее участниками стали более 230 тысяч человек. Тотальный диктант – общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции – фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Сайт проекта totaldict.ru.
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