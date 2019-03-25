Ширина профиля шины — что это

Зачастую автовладельцы практически не смотрят на ширину профиля, а это не совсем верно. Данный параметр сильно влияет на безопасность движения, на эксплуатационные характеристики. Рассмотрим, какой вариант лучше выбрать.

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Ширина профиля шины – на что влияет, как обозначается

Для начала стоит понять, что такое ширина профиля шины. Под данным параметром подразумевается расстояние между боковинами, измеренное по протектору.

При измерении не учитывают выступающие детали боковин.

Указывается актуальная ширина протектора на боковине покрышке в основном типоразмере. В зависимости от типа маркировке, способ указания может различаться. Наиболее распространена у нас метрическое обозначение. В надписи 245/45 R17 ширина шины указана первым числом и не требует никаких пересчетов. Тут она равна 245 миллиметров.

С дюймовой системой обозначения, встречающейся на американских автомобилях несколько сложнее. Придется выполнять пересчеты. Но, для начала необходимо найти этот параметр. Для примера возьмем шину с вот такой подписью — 31×10 R17. Ширина покрышки указана второй цифрой, в данном случае это 10 дюймов.

Один дюйм равен 25,4 миллиметра.

Пересчитываем данные, получаем, шина имеет ширину 254 миллиметра.

Особенности широкопрофильных шин

Наиболее часто водители предпочитают широкий протектор. Обычно характеризуется такой выбор желанием сделать автомобиль красивее. Хотя это далеко не все преимущества подобной авторезины. Рассмотрим плюсы более подробно:

• За счет широкого пятна контакта, сцепление с дорогой становится немного эффективнее, особенно при прохождении поворотов.

• Естественно улучшается внешний вид. Подобная автошина делает машину схожей со спорткаром.

• Тормозной путь сокращается, но касается это только сухой дороги.

• Приемистость и скорость разгона улучшаются.

У подобного решения имеются и свои недостатки. Их тоже стоит перечислить:

• В первую очередь увеличивается вес колес. Они оказывают значительное воздействие на неподрессоренную часть подвески, отрицательно сказываясь на сроке эксплуатации ходовой.

• Повышается риск получить аквапланирование.

• В большей части случаев возрастает расход топлива. Связано это с более высоким сопротивлением качению.

• На мокрой дороге снижается эффективность торможения. Могут возникать проблемы с управляемостью.

Зачастую широкая резина приобретается из эстетических соображений, не учитывая технических особенностей. На самом деле покупать подобные покрышки стоит только в случае, когда увеличивали мощность двигателя.

Узкопрофильная резина

Зачастую узкий профиль используется в целях экономии. На практике имеются ситуации, когда подобный подход полностью оправдан. Разберем плюсы, которыми обладает зауженная покрышка:

• Невысокая стоимость. Это основное преимущество подобной авторезины.

• Риск проявления эффекта аквапланирования значительно меньше.

• В колее, особенно на снегу машина ведет себя намного увереннее.

• Сопротивление качению уменьшается, в результате затраты на топливо снижаются.

• Меньше масса колеса. Данный фактор положительно сказывается на работе подвески.

Помимо перечисленного имеются и недостатки:

• Хуже управляется на скорости.

• Тормозной путь увеличивается.

• Внешний вид автомобиля частично теряет привлекательность.

Вообще приобретать зауженные автопокрышки стоит только в случае, когда необходимо ездить по заснеженным дорогам, других вариантов использования нет. Сильно сэкономить также не получится.

Вообще в большей части случаев нет смысла приобретать покрышки с большей или меньшей шириной профиля. Это наверняка приведет к изменению ходовых характеристик.

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