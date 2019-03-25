Дефицит оперативников и полицейских ИВС испытывает отдел МВД по Бердску

Список вакансий в отделе МВД России по Бердску, предоставили «Курьер. Среда. Бердск» в полиции сегодня, 25 марта.

Должности, замещаемые сотрудниками ОВД.

Средний и старший начальствующий состав:

1. начальник дежурной части

2. начальник отделение по контролю за оборотом наркотиков

3. участковый уполномоченный полиции

4. старший участковый уполномоченный полиции

5. оперуполномоченный отдела уголовного розыска

6. дознаватель отделения дознания

Рядовой и младший начальствующий состав

1. старший полицейский (конвоя) отделения охраны и конвоирования изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых

2. полицейский (водитель) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых

3. помощник дежурного дежурной части

4. полицейский взвода отдельной роты патрульно – постовой службы полиции

5. полицейский (водитель) мобильного взвода роты патрульно – постовой службы полиции

6. полицейский (кинолог изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых

7. младший инспектор группы делопроизводства и режима

Более подробную информацию можно получить по тел. 3-22-92, 8(383) 232-41-37 или в кабинете №304 горотдела МВД России по Бердску по адресу: ул.Пушкина, 35.