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Дефицит оперативников и полицейских ИВС испытывает отдел МВД по Бердску

В бердскую полицию требуются кинологи, водители, участковые и сотрудники ППС.(СПИСОК ВАКАНСИЙ)

25.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Дефицит оперативников и полицейских ИВС испытывает отдел МВД по Бердску

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Список вакансий в отделе МВД России по Бердску, предоставили «Курьер. Среда. Бердск» в полиции сегодня, 25 марта.

Должности, замещаемые сотрудниками ОВД.

Средний и старший начальствующий состав:

1. начальник дежурной части

2. начальник отделение по контролю за оборотом наркотиков

3. участковый уполномоченный полиции

4. старший участковый уполномоченный полиции

5. оперуполномоченный отдела уголовного розыска

6. дознаватель отделения дознания

Рядовой и младший начальствующий состав

1. старший полицейский (конвоя) отделения охраны и конвоирования изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых

2. полицейский (водитель) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых

3. помощник дежурного дежурной части

4. полицейский взвода отдельной роты патрульно – постовой службы полиции

5. полицейский (водитель) мобильного взвода роты патрульно – постовой службы полиции

6. полицейский (кинолог изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых

7. младший инспектор группы делопроизводства и режима

Более подробную информацию можно получить по тел. 3-22-92, 8(383) 232-41-37 или в кабинете №304 горотдела МВД России по Бердску по адресу:  ул.Пушкина, 35.


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(2) Комментариев

  1. Новый мэр

    Не хотят служить и не только в Бердске

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  2. Аноним

    А че начальника следствия не вакантна? :-D

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