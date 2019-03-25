За $400 млн «Роскосмос» модернизирует «Союз» для турполетов к Луне

Стоимость модернизации «Союза» для полетов к Луне предварительно оценивается в 400 миллионов долларов, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он уточнил, что в эту сумму входит создание корабля и организация самой миссии.

«Сам по себе корабль «Союз» изначально создавался <…> как корабль для освоения Луны. У него есть потенциал для того, чтобы усилить его тепловую защиту и радиационную. Если это так, а это так, то мы сейчас рассматриваем возможность использования этого корабля для облета Луны, в том числе как коммерческий проект».

По словам гендиректора корпорации, кресло для туристов, желающих облететь Луну на «Союзе», будет стоить дороже, чем при полете на МКС. Таким образом, проект окупится очень быстро, считает он.

Также Рогозин объяснил, как будет проходить такой полет. При первом запуске туристы отправятся на «Союзе» к МКС, где будут ожидать прибытия разгонных блоков, запущенных на ракете «Ангара». Они и доставят «Союз» к Луне, а затем вернут обратно к Земле.

Планы полетов к Луне

В январе источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что Россия будет разрабатывать версию космического корабля «Союз» для полетов к Луне без финансового участия США.

Для «лунной» модификации «Союза» нужно создать разгонный блок, который отправит корабль к спутнику Земли, новую теплозащиту, позволяющую кораблю при возвращении спускаться в земной атмосфере со второй космической скоростью (11,2 километра в секунду). Также потребуются новые системы электропитания, связи и жизнеобеспечения.

Кроме того, как говорится в имеющихся в распоряжении РИА Новости документах РКК «Энергия», необходима установка звездных датчиков, приборов ручного управления, испарительной системы, дополнительных двигателей и баллонов с кислородом.

Возможность пилотируемых полетов к Луне на кораблях «Союз», пока завершается разработка нового корабля «Федерация», Рогозин анонсировал 28 июня прошлого года. Создание нового корабля специально для полетов к Луне ведется с 2009-го.

Позже глава «Роскосмоса» заявил, что РКК «Энергия» может создать «Федерацию» и параллельно модернизировать для полетов к Луне «Союз».

Как сообщал в 2017 году экс-глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев, в корпорацию уже обратились несколько желающих совершить облет Луны: они готовы заплатить за билет по 120 миллионов долларов.

Источник: РИА Новости