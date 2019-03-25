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Уголовное дело против Кокорина и Мамаева дошло до суда

Двух футболистов и двух соучастников будут судить за побои и хулиганство.

25.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Уголовное дело против Кокорина и Мамаева дошло до суда

Дело в отношении футболистов направят в Пресненский районный суд Москвы

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также их соучастников направлено в суд. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина, Мамаева и двоих соучастников по признакам преступления, предусмотренного статьями 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), 116 («Побои») и 213 («Хулиганство») УК РФ. В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения», — сообщила она.

Уголовное дело Кокорина и Мамаева будет направлено в Пресненский районный суд Москвы, сообщила представитель прокуратуры столицы Людмила Нефедова.

«Заместителем прокурора города утверждено обвинительное заключение в отношении четырех лиц, обвиняемых в хулиганстве, побоях и причинении легкой степени вреда здоровью. После вручения им копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу», — сообщила представитель прокуратуры.

Источник: ТАСС


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