Уголовное дело против Кокорина и Мамаева дошло до суда

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также их соучастников направлено в суд. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина, Мамаева и двоих соучастников по признакам преступления, предусмотренного статьями 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), 116 («Побои») и 213 («Хулиганство») УК РФ. В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения», — сообщила она.

Уголовное дело Кокорина и Мамаева будет направлено в Пресненский районный суд Москвы, сообщила представитель прокуратуры столицы Людмила Нефедова.

«Заместителем прокурора города утверждено обвинительное заключение в отношении четырех лиц, обвиняемых в хулиганстве, побоях и причинении легкой степени вреда здоровью. После вручения им копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу», — сообщила представитель прокуратуры.

Источник: ТАСС