Лучшим руководителем России стала директор лицея №7 из Бердска

С 21 мая 2018 года по 18 февраля 2019-го проводился Всероссийский открытый конкурс “Лучшие руководители РФ”.

Директор бердского лицея № 7 Татьяна Смирнова вошла в число победителей Всероссийского конкурса, сообщили сегодня, 25 марта в пресс-центре бердской мэрии.

Татьяна Александровна награждена грамотой победителя от Всероссийского общественного наблюдательного совета в сфере мероприятий, конкурсов, выставок, олимпиад, смотров образования, науки и просвещения при межрегиональном центре качества и инноваций в Москве.