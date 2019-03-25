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Лучшим руководителем России стала директор лицея №7 из Бердска

Татьяна Смирнова вошла в число победителей всероссийского конкурса «Лучшие руководители РФ».

25.03.2019 Фото: ВесьБердск Нет комментариев
 
Лучшим руководителем России стала директор лицея №7 из Бердска

Татьяна Смирнова руководит бердским лицеем №7

С 21 мая 2018 года по 18 февраля 2019-го проводился Всероссийский открытый конкурс “Лучшие руководители РФ”.

Директор бердского лицея № 7  Татьяна Смирнова вошла в число победителей Всероссийского конкурса, сообщили сегодня, 25 марта в пресс-центре бердской мэрии.

Татьяна Александровна награждена грамотой победителя от Всероссийского общественного наблюдательного совета в сфере мероприятий, конкурсов, выставок, олимпиад, смотров образования, науки и просвещения при межрегиональном центре качества и инноваций в Москве.

Лучшим руководителем России стала директор лицея №7 из Бердска

Грамота победителя


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