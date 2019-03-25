800 тыс. рублей на клумбы потратит власть Бердска

Центр муниципальных услуг объявил поиск компании, которая оформит цветники и газоны до 15 июля Бердске. Подрядной организации за выполненную работу из бюджета города заплатят 800 000 рублей. Имя победителя станет известно утром 1 апреля.

Выигравшему придется высадить газон на территории 4 775 квадратных метрах, высадить рокарии и цветники на площади 819 квадратных метров, а также посадить однолетники на территории 285 квадратных метрах. В зону озеленения попадут ул. Первомайская в районе кольца № 1 и 2 у ГИБДД, кольцо на пересечении ул. Вокзальная и Горького, территорию у дома № 2 по ул. Горького, пересечение ул. Вокзальная, Ленина и Спортивная, ул. Боровая, парк Победы и перекресток ул. Красной Сибири и Павлова.

При этом победитель электронных торгов до 5 мая должен предоставить в мэрию по два эскиза по оформлению цветников из однолетников. При устройстве цветников до 18 июня должно быть учтены многие факторы — перекопка, уборка сорняков, добавление грунта, внесение удобрений, нанесение рисунка, разбивка и сбор мусора.

К 9 мая подрядчик должен высадить цветники в парке Победы и укрывать их от заморозок, если такая необходимость появится. Остальные 16 025 цветников должны появится в городе до 20 июня. А с 21 июня по 15 июля победитель электронных торгов должен содержать цветники и газоны на период их укоренения.

При этом цветочная рассада должна быть хорошо укоренившейся и симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой. Рассада должна иметь одинаковую высоту и содержатся до посадки в затененных местах и в увлажненном состоянии, быть в фазе начала цветения и бутонизации.

А до 15 июля подрядная организация должна равномерно поливать цветники с таким расчетом, чтобы земля увлажнялась на всю глубину залегания корней — не менее чем на 30 см. Центр муниципальных рекомендует поливать цветники после 17 часов вечера или до 10 часов утра. При этом в сухую и жаркую погоду между поливами подрядчик должен опрыскивать и освежать растения.

А вот в случае ухудшения внешнего вида цветников, возникшего в результате несвоевременного или некачественного выполнения работ по уходу за ними, подрядчик обязан принять меры по устранению дефектов за свой счет.