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Резня с бензопилой в кафе Приморья попала на видео

Сотрудники полиции проверяют видеозапись, размещенную в социальных сетях, об инциденте, якобы произошедшем в одном из кафе Находки.(ВИДЕО)

25.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Резня с бензопилой в кафе Приморья попала на видео

Посетитель кафе размахивал работающей бензопилой

Полиция проводит проверку по факту размещенного в соцсетях видео, где мужчина размахивает работающей бензопилой в кафе Находки Приморского края, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.

В местных соцсетях размещено видео, снятое в кафе Находки. На нем видно, как несколько человек пытаются удержать мужчину, который размахивает работающей бензопилой. Вокруг толпятся люди, а на фоне слышны женские крики.

Видео «Вести Приморья»

«Сотрудники полиции проверяют видеозапись, размещенную в социальных сетях, об инциденте, якобы произошедшем в одном из кафе Находки. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. Заявлений от участников инцидента в полицию не поступало», — сказал собеседник.

Источник: РИА Новости


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