Резня с бензопилой в кафе Приморья попала на видео

Полиция проводит проверку по факту размещенного в соцсетях видео, где мужчина размахивает работающей бензопилой в кафе Находки Приморского края, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.

В местных соцсетях размещено видео, снятое в кафе Находки. На нем видно, как несколько человек пытаются удержать мужчину, который размахивает работающей бензопилой. Вокруг толпятся люди, а на фоне слышны женские крики.

Видео «Вести Приморья»



«Сотрудники полиции проверяют видеозапись, размещенную в социальных сетях, об инциденте, якобы произошедшем в одном из кафе Находки. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. Заявлений от участников инцидента в полицию не поступало», — сказал собеседник.

Источник: РИА Новости