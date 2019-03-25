Уголовное дело против Кокорина и Мамаева дошло до суда
В торговлю вещдоками замначальником полиции Зориным не верят жители Бердска
Заставили уволиться из-за невинного фото в купальнике учительницу из Барнаула
Дефицит оперативников и полицейских ИВС испытывает отдел МВД по Бердску
800 тыс. рублей на клумбы потратит власть Бердска
Резня с бензопилой в кафе Приморья попала на видео
Своего мобильного оператора заведут военные России
Лучшим руководителем России стала директор лицея №7 из Бердска
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Мэр Бердска: Парковку на «Асторе» превратили в площадку для фигурного вождения