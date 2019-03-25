Увеличит число бюджетных мест в вузах Минобрнауки

В Минобрнауки России заявили, что в 2019 году по некоторым специальностям высшего образования планируется увеличение количества бюджетных мест.
Как сообщили RT, основное увеличение для бакалавров и специалистов предусмотрено в таких областях, как «Искусство и культура», «Гуманитарные науки», «Науки об обществе», «Математика и естественные науки», «Образование и педагогические науки», «Инженерное дело, технологии и технологические науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Здравоохранение и медицинские науки».
Бюджетных мест должно стать больше также для магистров направлений «Образование и педагогические науки», «Искусство и культура», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки».
В пресс-службе Минобрнауки отметили, что увеличение числа бюджетных мест по указанным направлениям формировалась с учётом необходимости подготовки кадров по этим специальностям.
При этом в пресс-службе ведомства не уточнили, на сколько именно будет увеличена квота.
Всего на 2019 год запланировано 495,4 тыс. бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, добавили в Минобрнауки.
Ранее стало известно, что в Минобрнауки планируют узаконить высшее самообразование.
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