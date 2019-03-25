Порошенко пригрозил России смертоносным оружием

Украинская армия при необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием», написал Петр Порошенко в Facebook.

«На днях передал военным на Хмельнитчине, помимо новейших турецких боевых беспилотников, более 420 единиц вооружения и техники. Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч. Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется», — заявил глава государства.

Порошенко назвал Россию «агрессором» и пообещал, что Украина продолжит укреплять обороноспособность, чтобы «противостоять» восточному соседу.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором», так как Киев считает, что Москва вмешивается в дела Украины и выступает стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД России назвал эти утверждения «публичными бездоказательными инсинуациями».

Источник: РИА Новости