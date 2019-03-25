Евро взлетит во вторник до 72,92 рубля
Снизит тариф на мусор строительство мусорного завода в Бердске
В морге рядом с трупами и формалином хранили тонны детского питания в Югорске
Срочно отключили горячую воду в нескольких домах центра Бердска
Сотрудник СБУ работал на российские спецслужбы после майдана
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Домохозяйка от ЛДПР победила на выборах мэра Усть-Илимска
Школьное питание не волнует родителей учеников в Бердске
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