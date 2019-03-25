Срочно отключили горячую воду в нескольких домах центра Бердска

О проведении внепланового ремонта водоподогревателей на ЦТП-5, сообщил в понедельник Комбинат бытовых услуг Бердска.

-В связи с внеплановым ремонтом водоподогревателей на ЦТП-5, будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам: ул. Лелюха, 26; ул. Первомайская, 11; ул. Комсомольская, 24.

По информации КБУ воды не будет с 9.00 понедельника, 25 марта, до 17.00 вторника, 26 марта.