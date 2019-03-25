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Снизит тариф на мусор строительство мусорного завода в Бердске

Главы Бердска и Искитима ищут площадку для нового полигона твердых бытовых отходов, в большей степени она расположится на территории Искитимского района.(ВИДЕО)

25.03.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 21 коммент.
 
Снизит тариф на мусор строительство мусорного завода в Бердске

Полигон твердых бытовых отходов исключат из границ города

Ряд замечаний и предложений по проекту генерального плана Бердска вынес координационный совет администрации Новосибирской области. Один из вопросов касался полигона твердых бытовых отходов. Но его исключают из границ города в соответствии с федеральным законом, сообщил 22 марта на заседании комиссии по подготовке проекта генплана Бердска начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.

— Я подал заявку в министерство ЖКХ об открытии межрайонного полигона, который в большей степени проходит на территории Искитима. Со строительством завода по переработке мусора. Потому что возить в Раздольное — вещь дорогая, — рассказал мэр Бердска Евгений Шестернин.

Автор видео Галина Панчева

Какая разница, ведь есть тариф, подчеркнула член комиссии по подготовке генплана, депутат бердского горсовета Елена Белова.

Рано или поздно наступит прозрачность данного вопроса, парировал мэр.

Депутат Владимир Голубев отметил, что уже поднимался вопрос о том, что цены на вывоз мусора будут в районах разные.

— Если район спит, жди, когда за тебя дядя поработает. Дядя поработает с большими деньгами. Ты спал и ничего не делал. Тот, кто проснулся, говорит: «Нет, ребята, мы будем сами делать». Тогда решайте вопрос: сами — это как, за счет бюджета, инвестора, концессионера? Это называется проснулись. Завтра тарифная политика будет другой. Там, где город закрепился, считает эту цену. Обслуживать никто не будет чужие города и районы. Общак — это все условно. Наша задача сейчас — быстрее найти с Искитимом вариант этой площадки, площадка-то найдена. Теперь только вопрос: за счет чего и как? Другой вопрос — надо понимать судьбу нашего полигона. Как Чернобыльскую АЭС закрыть колпаком или перерабатывать? — подчеркнул мэр.

Мэр заверил, что будут думать и уже думают вместе с Искитимом о создании своей площадки: ее размеры, как это будет.

— У многих представления: расчистил площадку, свалил туда мусор. И будь здоров! А для Бердска — это уже далеко не «будь здоров!». По одной простой причине: грунтовые воды у нас находятся на расстоянии полметра. И весь снег и дождь на свалке, уходит не вверх, а вглубь. Значит, у нас должен быть не просто полигон, а еще водоочистка и водоотведение. Совершенно другие вещи уже, — заверил Евгений Шестернин.


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(21) Комментариев

  1. Аноним

    Какой такой завод?
    Это обычная свалка.Полигон.Большая часть отходов будет тупо свалена слоями и засыпана землей с отравлением
    грунтовых вод и прочими радостями.

    Thumb up 11 Thumb down 0

  2. Иван

    Гора большая и высокая на нашей свалке, интересно можно там горнолыжную базу сделать

    Thumb up 11 Thumb down 0

  3. Никола

    «У многих представления: расчистил площадку, свалил туда мусор. И будь здоров! А для Бердска — это уже далеко не «будь здоров!». По одной простой причине: грунтовые воды у нас находятся на расстоянии полметра. И весь снег и дождь на свалке, уходит не вверх, а вглубь. Значит, у нас должен быть не просто полигон, а еще водоочистка и водоотведение.»

    У нас на существующей свалке странным образом сочетаются высокие грунтовые воды и частое возгорание. Казалось бы: в грунте много воды — легко не допустить горение закапыванием и перемешиванием с грунтом… Ан нет!

    Thumb up 11 Thumb down 0

  4. Новый мэр

    За наши деньги якобы будут строить! Тарифы будут расти,но завода не будет! Спорим?

    Thumb up 18 Thumb down 0

  5. Аноним

    «Я подал заявку в министерство ЖКХ об открытии межрайонного полигона, который в большей степени проходит на территории Искитима. Со строительством завода по переработке мусора. Потому что возить в Раздольное — вещь дорогая, — рассказал мэр Бердска Евгений Шестернин.»

    Как этот «короткий рукав»(смотри прежнюю статью) отразиться на 90 рублей, с носа, для жителей Бердска? Уверен, что никак!!! Причём тут вообще Раздольное? Если кто не в курсе, то Раздольное за Дзержинским районом Новосибирска! Кто, хоть раз в жизни, возил мусор из Бердска,за Дзержинский район в Раздольное??? Почему, по этой логике, не возить мусор, из Бердска, на Колыму? У нас ведь, в Бердске, никто не знает, про свалку на с.Морозово?

    Thumb up 13 Thumb down 0

  6. Аноним

    «Как Чернобыльскую АЭС закрыть колпаком или перерабатывать? — подчеркнул мэр.»

    Значит ли это, что он осознает, что новая областная свалка у Бердска, будет воздействовать на детей Бердска, также, как Чернобыльская АЭС? В соседней статье, чтобы не пугать Жителей Бердска, разрастающимися местными кладбищами, он предлагал покойников сжигать, а то они слишком много будут места занимать!

    Thumb up 6 Thumb down 0

  7. Аноним

    «Я подал заявку в министерство ЖКХ об открытии межрайонного полигона, который в большей степени проходит на территории Искитима. Со строительством завода по переработке мусора. Потому что возить в Раздольное — вещь дорогая, — рассказал мэр Бердска Евгений Шестернин.»

    Данный господин, прямым текстом, говорит О НОВОМ МЕЖРАЙОННОМ ПОЛИГОНЕ, КОТОРЫЙ В МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПРОЙДЁТ по территории Бердска! А кого тут стесняться? В НСО есть хоть один завод по переработке мусора? Правильно НЕТ!

    Thumb up 6 Thumb down 0

    • Наталья

      Конечно,пройдет по территории Искитимского района,потому,что в Бердске есть пограничные улицы-одна сторона которых относится к Бердску,а другая-к Искитиму.Вот и граница Искитимского района.Так что свалка будет почти в Бердске.И,права Белова,за тот же дорогой тариф будем иметь свалку в городе.За этот тариф можно и в Раздольное возить.На тарифе близость к свалке не отразится.

      Thumb up 9 Thumb down 0

      • Аноним

        :-D :-D :-D
        Так вроде была новость, что саму эту свалку просто из плана города исключают и она де-юре становится НЕБердской.
        А де-факто…, да какая разница, бумага всё стерпит и астмой бумага не болееееет.
        Никуда ничего никто переносить не будет.
        Это как с ремонтом Первомайской — шесть лет обещали, а потом оказалось нельзя. *CRAZY* *CRAZY* *CRAZY*

        Thumb up 2 Thumb down 0

  8. Тетка

    В других регионах думают как избавиться от свалки,увезти мусор подальше а у нас ищут полигон,чтоб к нам везли,это нормально? Завод это минус экология.Для кого то это бизнес, ничего личного, а для жителей это диоксин в воздухе,значит онкология неизбежна.Вы этого хотите своим детям и внукам?

    Thumb up 11 Thumb down 0

  9. Татьяна

    Хотела задать вопрос мы живем в часном чекторе, не разу мусор с января не вывозили, а счет предьявили договор не с кем не заключали, услуги выполнены не были , уважаемые губернаторы и власти , ответьте за что?

    Thumb up 6 Thumb down 0

  10. Аноним

    Мэр, расскажите, пожалуйста о заводе по переработке мусора, на строительство которого вы подали заявку.
    Кто нам его будет строить — белгородцы, кувейтцы или еще какие мигранты?

    Thumb up 4 Thumb down 0

  11. светлакова

    Какая УЖАСНАЯ идея пришла в голову мэру.

    Thumb up 5 Thumb down 0

  12. Аноним

    Слов сказали много, а показать четко на карте предполагаемое место новой свалки так никто и не удосужился. 8)

    Thumb up 2 Thumb down 0

  13. Аноним

    А между тем, бердская свалка растёт год за годом выше и выше. И высота этой свалки навалена уже с 7-ми этажку. Весёленький пейзажик виднеется от Колорлона.

    Thumb up 0 Thumb down 0

  14. gall

    не нравятся свалки — так давайте не пользоваться плодами «цивилизации», не будет спроса — не будет предложений (производства) а не будет производства, не будет и свалки а иначе ……. :( выбор за вами

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • Аноним

      молодец! хорошо сказал!
      только на уровне сторожа свалки.
      Мусор сжигать надо.Чтоб сжигать нужен специальный завод.
      А выкинуть мусор в канаву любой дебил может.

      Thumb up 0 Thumb down 0

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