Снизит тариф на мусор строительство мусорного завода в Бердске

Ряд замечаний и предложений по проекту генерального плана Бердска вынес координационный совет администрации Новосибирской области. Один из вопросов касался полигона твердых бытовых отходов. Но его исключают из границ города в соответствии с федеральным законом, сообщил 22 марта на заседании комиссии по подготовке проекта генплана Бердска начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.

— Я подал заявку в министерство ЖКХ об открытии межрайонного полигона, который в большей степени проходит на территории Искитима. Со строительством завода по переработке мусора. Потому что возить в Раздольное — вещь дорогая, — рассказал мэр Бердска Евгений Шестернин.

Автор видео Галина Панчева



Какая разница, ведь есть тариф, подчеркнула член комиссии по подготовке генплана, депутат бердского горсовета Елена Белова.

Рано или поздно наступит прозрачность данного вопроса, парировал мэр.

Депутат Владимир Голубев отметил, что уже поднимался вопрос о том, что цены на вывоз мусора будут в районах разные.

— Если район спит, жди, когда за тебя дядя поработает. Дядя поработает с большими деньгами. Ты спал и ничего не делал. Тот, кто проснулся, говорит: «Нет, ребята, мы будем сами делать». Тогда решайте вопрос: сами — это как, за счет бюджета, инвестора, концессионера? Это называется проснулись. Завтра тарифная политика будет другой. Там, где город закрепился, считает эту цену. Обслуживать никто не будет чужие города и районы. Общак — это все условно. Наша задача сейчас — быстрее найти с Искитимом вариант этой площадки, площадка-то найдена. Теперь только вопрос: за счет чего и как? Другой вопрос — надо понимать судьбу нашего полигона. Как Чернобыльскую АЭС закрыть колпаком или перерабатывать? — подчеркнул мэр.

Мэр заверил, что будут думать и уже думают вместе с Искитимом о создании своей площадки: ее размеры, как это будет.

— У многих представления: расчистил площадку, свалил туда мусор. И будь здоров! А для Бердска — это уже далеко не «будь здоров!». По одной простой причине: грунтовые воды у нас находятся на расстоянии полметра. И весь снег и дождь на свалке, уходит не вверх, а вглубь. Значит, у нас должен быть не просто полигон, а еще водоочистка и водоотведение. Совершенно другие вещи уже, — заверил Евгений Шестернин.